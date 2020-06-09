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В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
2020-06-09T16:57
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
концерн пво "алмаз-антей"
нидерланды
в мире
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Минобороны России продемонстрировало журналистам данные с радиолокатора в Ростовской области, полученные в момент крушения малайзийского Boeing МН17 над Донецкой областью Украины. Начальник радиотехнических войск ВКС Андрей Кобан объяснил, что радар не зафиксировал ракет ЗРК «Бук», выпущенных по самолету. По его словам, такое могло быть, только если пуск ракеты произошел с территории, подконтрольной ВС Украины.
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mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей", нидерланды, в мире

В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17

13:44 09.06.2020 (обновлено: 16:57 09.06.2020)
40882
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОполченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Специалисты закончили исследовать радиолокационные данные в деле о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, заявил в суде нидерландский прокурор Тейс Бергер.
Он отметил, что материалы не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент катастрофы.
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Бергер добавил, что исследование данных украинских гражданских и военных радаров дало ограниченные результаты, во внимание приняли и российские первичные радиолокационные данные.
При этом Украина практически не предоставила первичных данных, пояснив, что "радар в этот момент не работал", уточнил прокурор.
Со ссылкой на эксперта по обороне Евроконтроля и Совбеза Нидерландов, Бергер выдвинул несколько версий, почему нет радиолокационной записи о ракете "Бук".

"Тот факт, что радары не обнаружили, не означает, что ракеты там не было. "Алмаз-Антей" и Министерство обороны России, напротив, считают, что отсутствие этого обнаружения действительно свидетельствует об отсутствии ракеты "Бук" из Снежного", — сказал он.

Прокурор подчеркнул, что и нидерландский эксперт, и Министерство обороны России, и "Алмаз-Антей" сходятся во мнении, что военный самолет гораздо легче обнаружить, чем ракету "Бук".
Здание Justice Complex Schiphol в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
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Он также отметил, что у следствия нет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты "земля — воздух" со стороны населенных пунктов Снежное и Зарощенское. Эту местность обследовали на основании спутниковых снимков, фотографий, показаний свидетелей и других источников, добавил Бергер.
Нидерландские специалисты утверждали, что ракету запустили из Снежного, которое на тот момент контролировали ополченцы. Однако специалисты "Алмаз-Антея" пришли к выводу, что в таком случае она не могла бы повредить левое крыло и левый двигатель Boeing. Производитель заявил, что провел три эксперимента, которые подтверждают версию о пуске ракеты с направления населенного пункта Зарощенское.
Совместная следственная группа по авиакатастрофе заявляла, что ракета была запущена с поля неподалеку от населенного пункта Первомайское, находившегося под контролем ополченцев.
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Крушение рейса MH17

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Гиркин, Дубинский, Пулатов и украинец Харченко. Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокат. Остальных судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагали оружием, способным сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа, которая расследует дело под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.
Как заявлял РИА Новости замгенпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории. Однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Владимир Путин отмечал, что Москва признает результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
8 июня, 11:33Сказано в эфире
Свидетели видели истребители при крушении MH17. Учтет ли это суд?Журналисты Bonanza Media опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17. В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров прокомментировал эту информацию.
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MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"НидерландыВ мире
Популярные комментарии
Гениальная логика. "Ракеты не обнаружено, но это не означает, что ее там не было. Продолжаем судить россиян".
9 июня, 14:04
Алексей Шипарёв
1201101010
Минобороны России продемонстрировало журналистам данные с радиолокатора в Ростовской области, полученные в момент крушения малайзийского Boeing МН17 над Донецкой областью Украины. Начальник радиотехнических войск ВКС Андрей Кобан объяснил, что радар не зафиксировал ракет ЗРК «Бук», выпущенных по самолету. По его словам, такое могло быть, только если пуск ракеты произошел с территории, подконтрольной ВС Украины.
9 июня, 13:56
nKnakis Kamakis
12402018
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