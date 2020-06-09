В Карабахе выявили пять новых случаев коронавируса

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 64 граждан. Излечился 41 пациент", - говорится в сообщении, размещенном на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 77 жителей, проведены 1192 теста.