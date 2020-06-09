Глава Омской области проверил дорогу, построенную на геотекстиле

ОМСК, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Александр Бурков проверил ход работ на новой дороге к птицефабрике, где строительство ведется с применением современных материалов, в том числе геотекстиля, сообщается на сайте правительства региона.
По данным облправительства, дорога протяженностью 10 километров соединит деревню Комсомол в Омском районе с деревней Спайка Кормиловского района. Новая дорога вчетверо сократит расстояние между деревнями и станет частью инфраструктуры крупного инвестпроекта – птицефабрики, которую возводит холдинг "Руском-Агро". Птицефабрика уже работает, но строительство подъездного пути позволит увеличить производственные мощности с 1 миллиона яиц в год до 2,5 миллиона. Дорога будет двухполосной, общей шириной 7 метров и обочинами по 1,5 метра с обеих сторон. По условиям контракта, объект должны сдать к сентябрю 2020 года, отмечают в правительстве Омской области. На строительство дороги по распоряжению губернатора из областного бюджета выделено 160 миллионов рублей.
На сегодняшний день готовность дороги уже составляет 85%, поэтому проверить ход работ отправился Бурков.
"Дорога… представляет… интерес для тех инвесторов, которые работают в Кормиловском и Омском районах. С компанией "Руском-Агро" договаривались 2 года назад, что мы готовы решать их транспортно-логистические вопросы, но они должны увеличивать количество рабочих мест, создавать новые производства. Сегодня руководство холдинга подтвердило, что инвестпроект будет реализован с началом следующего года и общее количество производимого яйца будет увеличено в 2,5 раза. Это позволит компании обеспечивать в полном объеме Морозовскую птицефабрику, где еще будет строиться пять новых корпусов, и торговать яйцом за территорией нашего региона", – отметил Бурков.
Дорога строится с применением современных материалов - геолена и геосинтетической решётки для усиления прочности при неблагоприятных погодных условиях. Применение таких материалов позволяет экономить на толщине щебеночного основания. По качеству выполненных работ у губернатора не возникло вопросов. При приемке объекта оценку будут проводить эксперты, а за качеством работ на месте следит мобильная дорожная лаборатория. Инвестор, председатель совета директоров "Руском-Агро" Темури Латария отметил, что заинтересован в скорейшей сдаче трассы.
Бурков отметил важность того, что в Омской области есть свой проверенный и надежный инвестор, который реализует крупный проект.