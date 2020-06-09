Глава Омской области проверил дорогу, построенную на геотекстиле

"Дорога… представляет… интерес для тех инвесторов, которые работают в Кормиловском и Омском районах. С компанией "Руском-Агро" договаривались 2 года назад, что мы готовы решать их транспортно-логистические вопросы, но они должны увеличивать количество рабочих мест, создавать новые производства. Сегодня руководство холдинга подтвердило, что инвестпроект будет реализован с началом следующего года и общее количество производимого яйца будет увеличено в 2,5 раза. Это позволит компании обеспечивать в полном объеме Морозовскую птицефабрику, где еще будет строиться пять новых корпусов, и торговать яйцом за территорией нашего региона", – отметил Бурков.