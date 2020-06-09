https://ria.ru/20200609/1572682483.html
Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
2020-06-09T13:34
2020-06-09T13:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цеков
совет федерации рф
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цеков, совет федерации рф, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости.
Член комитета Совета Федерации
по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков
назвал признаком дурного тона отказ населения от ношения масок в общественных местах и призвал не относиться легкомысленно к профилактическим мерам, связанным с коронавирусом.
"Пренебрежение ношением масок в общественных местах должно стать признаком дурного тона. Ведь это прежде всего неуважение к окружающим. Ограничения в стране снимаются в надежде на то, что граждане привыкли к необходимости эффективно бороться с коронавирусом и соблюдать личные ограничения. К сожалению, мы видим, что люди начинают легкомысленно относиться к профилактическим мерам. Ничего хорошего из этого выйдет. Режим самоограничения каждого должен быть очень высоким, чтобы побороть коронавирус", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, России удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, однако до полной победы над инфекцией необходимо дождаться изобретения вакцины.
"Каждый гражданин обязан понимать, что он должен защищаться, прежде всего не от окружающих, чтобы не заболеть, а защищать окружающих от себя. Человек, который носит маску и перчатки в людных местах, он прежде всего будет защищать окружающих, так как это позволит резко ограничить распространение инфекции", - подчеркнул сенатор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.