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Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
2020-06-09T13:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цеков
совет федерации рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цеков, совет федерации рф, общество

Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона

13:34 09.06.2020
228
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал признаком дурного тона отказ населения от ношения масок в общественных местах и призвал не относиться легкомысленно к профилактическим мерам, связанным с коронавирусом.
"Пренебрежение ношением масок в общественных местах должно стать признаком дурного тона. Ведь это прежде всего неуважение к окружающим. Ограничения в стране снимаются в надежде на то, что граждане привыкли к необходимости эффективно бороться с коронавирусом и соблюдать личные ограничения. К сожалению, мы видим, что люди начинают легкомысленно относиться к профилактическим мерам. Ничего хорошего из этого выйдет. Режим самоограничения каждого должен быть очень высоким, чтобы побороть коронавирус", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, России удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, однако до полной победы над инфекцией необходимо дождаться изобретения вакцины.
"Каждый гражданин обязан понимать, что он должен защищаться, прежде всего не от окружающих, чтобы не заболеть, а защищать окружающих от себя. Человек, который носит маску и перчатки в людных местах, он прежде всего будет защищать окружающих, так как это позволит резко ограничить распространение инфекции", - подчеркнул сенатор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦековСовет Федерации РФОбщество
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