Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона

"Пренебрежение ношением масок в общественных местах должно стать признаком дурного тона. Ведь это прежде всего неуважение к окружающим. Ограничения в стране снимаются в надежде на то, что граждане привыкли к необходимости эффективно бороться с коронавирусом и соблюдать личные ограничения. К сожалению, мы видим, что люди начинают легкомысленно относиться к профилактическим мерам. Ничего хорошего из этого выйдет. Режим самоограничения каждого должен быть очень высоким, чтобы побороть коронавирус", - сказал РИА Новости Цеков.