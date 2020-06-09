"ВКонтакте" запустила функцию расшифровки аудиосообщений

Функция работает в мобильном приложении VK и уже доступна некоторым пользователям, а у всех появится в ближайшую неделю. Распознавать можно как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд — это 90 процентов от всех аудио, которые записывают при общении во "ВКонтакте".