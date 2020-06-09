Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200609/1572682050.html
"ВКонтакте" запустила функцию расшифровки аудиосообщений
2020-06-09T13:59
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055146_0:59:2560:1499_1200x0_80_0_0_60f13fb7045c2af5b13ab9beff8f8302.jpg
https://ria.ru/20200304/1568160046.html
2
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572682050.html?chat_room_id=1572682050
Новости
ru-RU
12833
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055146_0:59:2560:1499_1200x0_80_0_0_60f13fb7045c2af5b13ab9beff8f8302.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055146_98:0:2373:1706_1200x0_80_0_0_d302bc87027e94b369154f4507f8d4e2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055146_382:0:2088:1706_1200x0_80_0_0_bec66461fbc3d671d7671cfc847f5b7c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вконтакте

"ВКонтакте" запустила функцию расшифровки аудиосообщений

13:30 09.06.2020 (обновлено: 13:59 09.06.2020)
12833
© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" создала технологию, позволяющую пользователям не прослушивать голосовые сообщения — их можно будет прочитать.
Функция работает в мобильном приложении VK и уже доступна некоторым пользователям, а у всех появится в ближайшую неделю. Распознавать можно как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд — это 90 процентов от всех аудио, которые записывают при общении во "ВКонтакте".
Логотип социальной сети ВКонтакте
4 марта, 18:18
"ВКонтакте" тестирует технологию по расшифровке голосовых сообщений
В будущем функция распознавания появится в версии для компьютера, а расшифровать можно будет как более длинные, так и пересланные сообщения.
70331213
Обсудить 2
ВКонтакте
Рекомендуем
Девушка слушает музыку
Названа самая популярная песня после отмены самоизоляции
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с участием Ефремова
Судно Адмирал Владимирский в море Беллинсгаузена у берегов острова Александра 1
Российские моряки нашли неизвестную впадину в Антарктиде
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова после ДТП с его участием сообщила, что разочарована в отце
Актёр Михаил Ефремов выходит из своего дома в Москве в сопровождении сотрудников полиции
В крови Михаила Ефремова нашли наркотики
Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве
"Заговор, постановка". Как ковид-диссиденты смеются над опасностью вируса
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые
Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Ветерану из ролика про поправки стало плохо из-за оскорблений Навального
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
Ирина Венедиктова
Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты
Актер Михаил Ефремов
"Вылечу, у меня много денег": что грозит Ефремову после смертельного ДТП
Бухарест, Румыния
Румыния может признать Россию враждебным государством
Девушка на набережной в Ялте
В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции
Михаила Ефремова отправили под домашний арест. Кадры из зала суда
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о созданной в Германии в 1945 году группе войск СССР
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния