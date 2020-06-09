Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии

Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московские врачи, помогающие в борьбе с COVID-19 в Московские врачи, помогающие в борьбе с COVID-19 в Ингушетии , рассказали о первых результатах работы: в день они осматривают от 40 до 60 пациентов, сообщает столичный оперативный штаб.

"За это время московским специалистам удалось оценить обстановку в медицинских учреждениях Ингушетии, где проводится лечение пациентов с COVID-19. Московские коллеги уже оказали помощь в разработке маршрутизации заболевших и методик лечения, проработали многие вопросы от госпитализации пациентов до распределения резерва медицинского персонала и оснащения больниц... Ежедневно медики осматривают от 40 до 60 пациентов, которым требуются специальные рекомендации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи посетили Назрановскую районную больницу, Ингушскую республиканскую клиническую больницу, Республиканский центр фтизиопульмонологии, Малгобекскую центральную районную больницу, Детскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрань и Сунженскую центральную районную больницу.

"Мы приступили к работе сразу по приезду. Пообщались с местными специалистами, которые начали сражаться с коронавирусом еще в начале апреля и взяли весь удар на себя. Посетили несколько взрослых больниц в регионе и одну детскую. В стационары мы приезжаем несколько раз, поскольку пациенты в тяжелом состоянии нуждаются в постоянном наблюдении и корректировке лечения. Мы стараемся держать на контроле больных и ведем их совместно с врачами местных больниц", - отметил старший врач бригады, заместитель главного врача по хирургической помощи, врач-хирург ГКБ им. А.К. Ерамишанцева департамента здравоохранения Москвы Арнольд Маркаров, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что московские медики также оказывают поддержку врачам по амбулаторному приему.

"Общими усилиями у нас получилось организовать слаженную командную работу", - заключил Макаров.

.Уточняется, что большое внимание московские врачи уделяют эпидемиологической безопасности лечебного процесса. Специалисты поделились собственным опытом распределения потоков пациентов, разграничения красных и зеленых зон в стационаре и организации работы санитарных пропускников. В ближайших планах медицинской бригады – посетить все оставшиеся COVID-центры в республике. Также московские врачи проведут семинары по различным направлениям в формате онлайн-беседы с медиками региона.

"В составе мультидисциплинарной медицинской бригады специалисты различных профилей: Христина Козлова, пульмонолог из ГКБ им. И.В. Давыдовского, Светлана Пукова, инфекционист из ИКБ № 2, Алексей Сохликов, анестезиолог-реаниматолог и Анна Калинченко, медицинская сестра-анестезист из медицинского комплекса в Коммунарке, Кристина Апостолидис, рентгенолог из ГКБ № 52. Возглавляет бригаду Арнольд Маркаров, врач-хирург из ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, имеющий большой опыт по перепрофилированию Госпиталя для ветеранов войн №2, Госпиталя для ветеранов войн №3, организации временного госпиталя на ВДНХ", - сообщается в материале.

По поручению мэра Москвы врачи столичных стационаров оказывают помощь в борьбе с коронавирусом местным специалистам в нескольких регионах России: в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях. Всего в регионы направлено порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников.

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. В региональные больницы организованы доставки средств индивидуальной защиты, медикаментов, экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, а также медицинского оборудования – аппаратов ИВЛ, тепловизоров и кислородных концентраторов.