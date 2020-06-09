В Татарстане рассказали о ходе выплат стимулирующих надбавок медикам

"Прокуратура Набережных Челнов провела проверку соблюдения требований законодательства об основах охраны здоровья граждан и о труде в ГАУЗ "Набережно-Челнинская инфекционная больница"... В нарушение закона на момент проверки выплаты стимулирующего характера не были осуществлены 36 медицинским работникам инфекционной больницы", - говорится в сообщении.