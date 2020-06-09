В Татарстане рассказали о ходе выплат стимулирующих надбавок медикам

КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Около 40 работников инфекционной больницы Набережных Челнов получили стимулирующие надбавки за работу с больными коронавирусом после вмешательства прокуратуры, всего выплачено 3,3 миллиона рублей, сообщает прокуратура Татарстана.
"Прокуратура Набережных Челнов провела проверку соблюдения требований законодательства об основах охраны здоровья граждан и о труде в ГАУЗ "Набережно-Челнинская инфекционная больница"... В нарушение закона на момент проверки выплаты стимулирующего характера не были осуществлены 36 медицинским работникам инфекционной больницы", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, для устранения нарушений трудовых прав медиков в адрес руководителя медучреждения внесено представление. После вмешательства надзорного ведомства полагающиеся надбавки медработникам выплачены в полном объеме: три врача, 19 человек среднего медперсонала и 14 представителей младшего медперсонала получили более 3,3 миллиона рублей.
Прокуратура напоминает, что постановлениями правительства РФ утверждены правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
Ранее также после вмешательства прокуратуры стимулирующие надбавки за работу с больными коронавирусом получили более 130 работников городской клинической больницы №12 Казани.
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков 16 мая объявил министру здравоохранения республики официальное предостережение о недопустимости нарушений закона при выплате доплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским и иным работникам.
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