Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T13:25
https://ria.ru/20200609/1572681430.html
В Татарстане рассказали о ходе выплат стимулирующих надбавок медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/156057/91/1560579135_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8fd81893403edf14413d97c212f9519.jpg
РИА Новости

В Татарстане рассказали о ходе выплат стимулирующих надбавок медикам

13:25 09.06.2020
14
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Около 40 работников инфекционной больницы Набережных Челнов получили стимулирующие надбавки за работу с больными коронавирусом после вмешательства прокуратуры, всего выплачено 3,3 миллиона рублей, сообщает прокуратура Татарстана.
"Прокуратура Набережных Челнов провела проверку соблюдения требований законодательства об основах охраны здоровья граждан и о труде в ГАУЗ "Набережно-Челнинская инфекционная больница"... В нарушение закона на момент проверки выплаты стимулирующего характера не были осуществлены 36 медицинским работникам инфекционной больницы", - говорится в сообщении.
Врач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
12:18Распространение нового коронавируса
В информсистеме по COVID-19 учтут медиков, которым положены выплаты
По информации прокуратуры, для устранения нарушений трудовых прав медиков в адрес руководителя медучреждения внесено представление. После вмешательства надзорного ведомства полагающиеся надбавки медработникам выплачены в полном объеме: три врача, 19 человек среднего медперсонала и 14 представителей младшего медперсонала получили более 3,3 миллиона рублей.
Прокуратура напоминает, что постановлениями правительства РФ утверждены правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Вчера, 18:18Распространение нового коронавируса
Генпрокуратура выявила нарушения при выплатах врачам в КЧР
Ранее также после вмешательства прокуратуры стимулирующие надбавки за работу с больными коронавирусом получили более 130 работников городской клинической больницы №12 Казани.
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков 16 мая объявил министру здравоохранения республики официальное предостережение о недопустимости нарушений закона при выплате доплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским и иным работникам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияИлдус НафиковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКазаньОбщество
Рекомендуем
Жители города прогуливаются по набережной реки Казанка
Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Карабахе выявили пять новых случаев коронавируса
Врач скорой помощи
В Дагестане рассказали о ходе выплат медикам
Разлив нефти
Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
Глава Омской области проверил дорогу, построенную на геотекстиле
Глава Омской области проверил дорогу, построенную на геотекстиле
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
Машина скорой помощи
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
Пленарное заседание Госдумы РФ
Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
Калининград
На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
Тестирование на коронавирус
Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
Греция
Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
Владимир Солодов
Врио главы Камчатки попросил командующего ВВО перенести парад в регионе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:05В Москве врачи скорой направились в подъезд дома, где живет Ефремов
14:05Следователи выяснят обстоятельства гибели дайвера под Калининградом
14:04У мэра Хабаровска Сергея Кравчука подтвердили коронавирус
14:02Одного из задержанных в Сибири юных анархистов заключили в СИЗО
14:00МЧС предупредило о шторме в Приамурье
14:00Студенты-медики могут быть средним медперсоналом в детских лагерях
13:59В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
13:59Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
13:57Вершинин и посол США обсудили двустороннее взаимодействие
13:57Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
Лента новостейМолния