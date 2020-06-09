Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили

Ранее из-за сбоя системы депутаты на пленарном заседании во вторник вернулись к "традиционному" методу голосования - поднятию рук. Проблема обнаружилась, когда палата пыталась утвердить порядок работы на вторник. В итоге порядок работы палаты на вторник был утвержден традиционным способом, а голосование по всем законопроектам было отложено до устранения неполадок.