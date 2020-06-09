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Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
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РИА Новости

Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили

13:24 09.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Технический сбой в электронной системе Государственной Думы устранен, депутаты палаты продолжили работу в обычном режиме, состоялось голосование по одному из пунктов повестки.
Ранее из-за сбоя системы депутаты на пленарном заседании во вторник вернулись к "традиционному" методу голосования - поднятию рук. Проблема обнаружилась, когда палата пыталась утвердить порядок работы на вторник. В итоге порядок работы палаты на вторник был утвержден традиционным способом, а голосование по всем законопроектам было отложено до устранения неполадок.
В итоге электронная система не работала больше часа, однако на регламент работы депутатов сбой не повлиял.
Пленарное заседание Госдумы РФ
13:21
В Госдуме из-за сбоя системы вернулись к голосованию поднятием рук
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Госдума РФТехнологииПолитика
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