Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Технический сбой в электронной системе Государственной Думы устранен, депутаты палаты продолжили работу в обычном режиме, состоялось голосование по одному из пунктов повестки.
Ранее из-за сбоя системы депутаты на пленарном заседании во вторник вернулись к "традиционному" методу голосования - поднятию рук. Проблема обнаружилась, когда палата пыталась утвердить порядок работы на вторник. В итоге порядок работы палаты на вторник был утвержден традиционным способом, а голосование по всем законопроектам было отложено до устранения неполадок.
В итоге электронная система не работала больше часа, однако на регламент работы депутатов сбой не повлиял.