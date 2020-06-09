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2020-06-09T13:23
https://ria.ru/20200609/1572681247.html
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
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РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

13:23 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил во вторник экстренное предупреждение о грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в течение дня.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21.00 часа 09 июня 2020 года в Москве местами ожидается дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС рекомендует при грозе по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
"Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", - отмечают в ведомстве.
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Кроме того, при усилении ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль следует также вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
"Не оставляйте детей без присмотра", - напомнили в МЧС.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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