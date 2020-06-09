МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Столичный главк Столичный главк МЧС распространил во вторник экстренное предупреждение о грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в течение дня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет , до 21.00 часа 09 июня 2020 года в Москве местами ожидается дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС рекомендует при грозе по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, при усилении ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль следует также вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.