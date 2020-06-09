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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T13:21
https://ria.ru/20200609/1572681074.html
В Вологодской области число излечившихся от коронавируса достигло 567
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Вологодской области число излечившихся от коронавируса достигло 567

13:21 09.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Половина заразившихся коронавирусом жителей Вологодской области выздоровели после инфекции, следует из данных регионального оперштаба.
"На 11.00 мск 9 июня зарегистрировано +26 новых случаев COVID-19… Итого – 1137 (случаев)… Выздоровевших – 567 (+24)", - говорится в сообщении оперштаба.
Как отмечается, в моногоспитале в Череповце, где лечат пациентов с коронавирусом, сейчас находится 134 пациента.
Решение о введении в Вологодской области второго этапа снятия ограничительных мер по коронавирусу ожидается до конца недели, информирует оперштаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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