В Вологодской области число излечившихся от коронавируса достигло 567

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Половина заразившихся коронавирусом жителей Вологодской области выздоровели после инфекции, следует из данных регионального оперштаба.
"На 11.00 мск 9 июня зарегистрировано +26 новых случаев COVID-19… Итого – 1137 (случаев)… Выздоровевших – 567 (+24)", - говорится в сообщении оперштаба.
Как отмечается, в моногоспитале в Череповце, где лечат пациентов с коронавирусом, сейчас находится 134 пациента.
Решение о введении в Вологодской области второго этапа снятия ограничительных мер по коронавирусу ожидается до конца недели, информирует оперштаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.