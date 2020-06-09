В Госдуме из-за сбоя системы вернулись к голосованию поднятием рук

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник из-за технического сбоя электронной системы голосования вернулись к "традиционному" методу голосования - поднятию рук.

Проблема в работе системы обнаружилась, когда палата пыталась утвердить порядок работы на вторник.

Вячеслав Володин. "Уважаемые коллеги, самое надежное - это человек. В данном случае искусственный интеллект и информационная система требует перезагрузки", - сказал председатель Госдумы

На просьбу спикера уточнить, сколько времени потребуется для устранения неполадок, Володину ответили, что примерно 15-20 минут.

"Уважаемые коллеги, вы не возражаете, если мы вернемся к старому проверенному безупречному, но может быть, более сложному варианту выражения своего мнения голосования - без использования наших новых систем? Поддерживаете?", - спросил Володин у депутатов. Предложение было поддержано.

В итоге проект порядка работы палаты был принят "традиционным" способом. По предложению спикера палаты голосование по законопроектам будет отложено до перезагрузки информационной системы.

На момент публикации новости система не работала уже 20 минут.