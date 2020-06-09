В России запретили взыскивать по долгам детские выплаты по COVID-19

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Единовременные пособия в 10 тысяч рублей на каждого ребенка, выплачиваемые на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией, не будут взыскиваться в счет долгов, говорится в сообщении Федеральной службы судебных приставов.

"Внесены изменения в статью 101 Федерального закона "Об исполнительном производстве", устанавливающую виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Указанный перечень дополнен новым видом дохода – единовременной выплатой в размере 10 000 рублей на каждого ребенка, выплачиваемой в соответствии с указом президента РФ от 07.04.2020 № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", на который не может быть обращено взыскание", - говорится в сообщении.