Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T13:20
https://ria.ru/20200609/1572680886.html
В России запретили взыскивать по долгам детские выплаты по COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2c7097c987c7d529059d5c000b0290b2.jpg
РИА Новости

В России запретили взыскивать по долгам детские выплаты по COVID-19

13:20 09.06.2020
101
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Единовременные пособия в 10 тысяч рублей на каждого ребенка, выплачиваемые на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией, не будут взыскиваться в счет долгов, говорится в сообщении Федеральной службы судебных приставов.
Президент РФ Владимир Путин в связи с коронавирусом ранее поручил обеспечить единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно.
Врач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
12:18Распространение нового коронавируса
В информсистеме по COVID-19 учтут медиков, которым положены выплаты
"Внесены изменения в статью 101 Федерального закона "Об исполнительном производстве", устанавливающую виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Указанный перечень дополнен новым видом дохода – единовременной выплатой в размере 10 000 рублей на каждого ребенка, выплачиваемой в соответствии с указом президента РФ от 07.04.2020 № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", на который не может быть обращено взыскание", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
500000
Обсудить 0
РоссияВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Прокуратура заинтересовалась прошлыми ДТП с участием Ефремова
Владимир Солодов
Врио главы Камчатки попросил командующего ВВО перенести парад в регионе
Эмблема на форме сотрудника полиции
Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет публичное мероприятие в День России
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме из-за сбоя системы вернулись к голосованию поднятием рук
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
Самолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево
Белоруссия возобновит чартерные рейсы в Турцию в июле
Актер Михаил Ефремов
Ефремов не выразил отношения к новому обвинению, сообщил адвокат
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал подготовку голосования по поправкам прерогативой ЦИК
Президент РФ Владимир Путин
Путин во вторник пообщается с главой Сбербанка и ростовским губернатором
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
США и России надо продлить СНВ-3, уверен экс-чиновник госдепа
Калининград
На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
Ирина Венедиктова
Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты
Дождь в Москве
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:05В Москве врачи скорой направились в подъезд дома, где проживает Ефремов
14:05Следователи выяснят обстоятельства гибели дайвера под Калининградом
14:04У мэра Хабаровска Сергея Кравчука подтвердили коронавирус
14:02Одного из задержанных в Сибири юных анархистов заключили в СИЗО
14:00МЧС предупредило о шторме в Приамурье
14:00Студенты-медики могут быть средним медперсоналом в детских лагерях
13:59В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
13:59Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
13:57Вершинин и посол США обсудили двустороннее взаимодействие
13:57Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
Лента новостейМолния