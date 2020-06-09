В Иране выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом

ТЕГЕРАН, 9 июн – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло почти 176 тысяч, выздоровели почти 138,5 тысячи человек, сообщил минздрав Ирана.
По его данным, озвученным в эфире телеканала IRINN, за прошедшие сутки в Иране было выявлено 2095 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 74 человека.
Общее же число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 175 927, скончались 8425 человек, выздоровели 138 457.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.