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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T13:19
https://ria.ru/20200609/1572680762.html
В Иране выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

В Иране выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом

13:19 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 июн – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло почти 176 тысяч, выздоровели почти 138,5 тысячи человек, сообщил минздрав Ирана.
По его данным, озвученным в эфире телеканала IRINN, за прошедшие сутки в Иране было выявлено 2095 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 74 человека.
Общее же число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 175 927, скончались 8425 человек, выздоровели 138 457.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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