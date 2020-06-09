Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-06-09T13:26
https://ria.ru/20200609/1572680684.html
Белоруссия возобновит чартерные рейсы в Турцию в июле
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_1d046b568b3666222f550f80f5e48559.jpg
РИА Новости

Белоруссия возобновит чартерные рейсы в Турцию в июле

13:19 09.06.2020 (обновлено: 13:26 09.06.2020)
199
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево
Самолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Белоруссия с июля возобновляет чартерные программы для туристов в Турцию, несмотря на пандемию COVID-19, сообщается во вторник на сайте Республиканского союза туристических организаций.
"В июле "Белавиа" пополнит свой график полетов турецкими маршрутами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что крупнейший белорусский консолидатор чартерных рейсов, оператор "АэроБелСервис" объявил свою полетную программу на июль в Анталию, Бодрум и Кушадасы. Блоки на чартерах "АэроБелСервиса" имеют ряд крупных белорусских туроператоров. Также свою полетную программу на июль в Турцию объявил туроператор "Тез Тур" - в Анталию и Кушадасы.
В сообщении Республиканского союза туристических организаций напоминается, что Турция объявила о готовности принимать туристов по "смягченной схеме", то есть предварительно полученных справок на отсутствие коронавируса от туристов не потребуется. "Зато во всех аэропортах турецкие власти открыли специальные "тест-центры". Каждому гостю по прилету будут измерять температуру. Если она окажется выше 38 градусов, то туриста ждет тест PCR, который показывает результат в течение часа", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет в небе
4 июня, 14:07Распространение нового коронавируса
Турция не намерена восстановить авиасообщение с Россией в июне
Там также приводятся уточнение от специалистов компании "АэроБелСервис" о том, что если у туриста в турецком аэропорту тест на коронавирус будет положительным, то его направят в турецкую больницу, причем страховка покрывает лечение от коронавируса. "Если же у туриста обнаружится температура выше 38 градусов, но при этом тест даст отрицательный результат, то такого человека поселят в специальную зону забронированного отеля", - отмечается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Остров Ибица
11:27Туризм
В Испании закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию
210002
Обсудить 0
ТуризмТуризмКоронавирус COVID-19БелавиаНовости - ТуризмТурцияБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Греция
Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
На судне в бухте Керчи выявили вспышку коронавируса
Тегеран
В Иране выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Прокуратура заинтересовалась прошлыми ДТП с участием Ефремова
Ирина Венедиктова
Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты
Остров Ибица
В Испании закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию
Пляж в Турции
В Турции рассказали, когда ждут первых туристов из России
Актер Михаил Ефремов
Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
Российские рубли
В России запретили взыскивать по долгам детские выплаты по COVID-19
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
Актер Михаил Ефремов
Ефремов не выразил отношения к новому обвинению, сообщил адвокат
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская в Москве
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе гостиниц
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Сербским ветеранам вручили медали в честь 75-летия Победы
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:05В Москве врачи скорой направились в подъезд дома, где проживает Ефремов
14:05Следователи выяснят обстоятельства гибели дайвера под Калининградом
14:04У мэра Хабаровска Сергея Кравчука подтвердили коронавирус
14:02Одного из задержанных в Сибири юных анархистов заключили в СИЗО
14:00МЧС предупредило о шторме в Приамурье
14:00Студенты-медики могут быть средним медперсоналом в детских лагерях
13:59В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
13:59Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
13:57Вершинин и посол США обсудили двустороннее взаимодействие
13:57Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
Лента новостейМолния