Белоруссия возобновит чартерные рейсы в Турцию в июле

МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Белоруссия с июля возобновляет чартерные программы для туристов в Турцию , несмотря на пандемию COVID-19, сообщается во вторник на сайте Республиканского союза туристических организаций.

"В июле " Белавиа " пополнит свой график полетов турецкими маршрутами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что крупнейший белорусский консолидатор чартерных рейсов, оператор "АэроБелСервис" объявил свою полетную программу на июль в Анталию, Бодрум и Кушадасы. Блоки на чартерах "АэроБелСервиса" имеют ряд крупных белорусских туроператоров. Также свою полетную программу на июль в Турцию объявил туроператор "Тез Тур" - в Анталию и Кушадасы.

В сообщении Республиканского союза туристических организаций напоминается, что Турция объявила о готовности принимать туристов по "смягченной схеме", то есть предварительно полученных справок на отсутствие коронавируса от туристов не потребуется. "Зато во всех аэропортах турецкие власти открыли специальные "тест-центры". Каждому гостю по прилету будут измерять температуру. Если она окажется выше 38 градусов, то туриста ждет тест PCR, который показывает результат в течение часа", - говорится в сообщении.

Там также приводятся уточнение от специалистов компании "АэроБелСервис" о том, что если у туриста в турецком аэропорту тест на коронавирус будет положительным, то его направят в турецкую больницу, причем страховка покрывает лечение от коронавируса. "Если же у туриста обнаружится температура выше 38 градусов, но при этом тест даст отрицательный результат, то такого человека поселят в специальную зону забронированного отеля", - отмечается в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.