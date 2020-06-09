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Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты
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РИА Новости

Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты

13:18 09.06.2020
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© Фото : страница Ирины Венедиктовой в FacebookИрина Венедиктова
Ирина Венедиктова
© Фото : страница Ирины Венедиктовой в Facebook
Ирина Венедиктова. Архивное фото
КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ей не хватает заработной платы, так как у нее дети и домашние животные, которым нужен ветеринар.
Президент Украины Владимир Зеленский в марте назначил Венедиктову генеральным прокурором страны.

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тысяч гривен (более 1,4 тысячи долларов – ред.). Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы", - сказала Венедиктова, отвечая на вопрос, хватает ли ей зарплаты генпрокурора, в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном во вторник.

Венедиктова на парламентских выборах в 2019 году была избрана депутатом от партии "Слуга народа". Она возглавляла комитет Рады по вопросам правовой политики. 27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований.
Президент Украины Владимир Зеленский
4 сентября 2019, 15:44
Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов
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Ирина ВенедиктоваВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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