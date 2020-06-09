Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ей не хватает заработной платы, так как у нее дети и домашние животные, которым нужен ветеринар.
Президент Украины Владимир Зеленский в марте назначил Венедиктову генеральным прокурором страны.
"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тысяч гривен (более 1,4 тысячи долларов – ред.). Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы", - сказала Венедиктова, отвечая на вопрос, хватает ли ей зарплаты генпрокурора, в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном во вторник.
Венедиктова на парламентских выборах в 2019 году была избрана депутатом от партии "Слуга народа". Она возглавляла комитет Рады по вопросам правовой политики. 27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований.
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