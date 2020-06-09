Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тысяч гривен (более 1,4 тысячи долларов – ред.). Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы", - сказала Венедиктова, отвечая на вопрос, хватает ли ей зарплаты генпрокурора, в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном во вторник.