Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T13:17
https://ria.ru/20200609/1572680401.html
Прокуратура заинтересовалась прошлыми ДТП с участием Ефремова
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/60/1549896091_165:450:3005:2047_1036x0_80_0_0_161a3c6fa9643a0db6c73b76038e15af.jpg
РИА Новости

Прокуратура заинтересовалась прошлыми ДТП с участием Ефремова

13:17 09.06.2020
880
© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы решила проверить прошлые аварии актера Михаила Ефремова и то, как сотрудники ГИБДД по ним работали, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя - Михаила Ефремова, находившегося на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.
В частности, ведомство даст оценку прошлым ДТП и административным правонарушениям Ефремова, а также то, какие меры принимали по ним в ГИБДД.
Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался.
Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.
Кадры ДТП в центре Москвы с участием машины актера Михаила Ефремова
Вчера, 23:29
Авария с участием Михаила Ефремова попала на видео
4520012
Обсудить 3
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
Ефремов не выразил отношения к новому обвинению, сообщил адвокат
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Актер Михаил Ефремов
Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь, сообщают СМИ
Эмблема на форме сотрудника полиции
Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
Актер Михаил Ефремов
Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с участием Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП
Здание Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы, куда должны доставить на допрос актёра Михаила Ефремова
Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
Ирина Венедиктова
Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты
Дождь в Москве
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова после ДТП с его участием сообщила, что разочарована в отце
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
Актер Стебунов назвал ДТП с участием Ефремова трагедией
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:05В Москве врачи скорой направились в подъезд дома, где проживает Ефремов
14:05Следователи выяснят обстоятельства гибели дайвера под Калининградом
14:04У мэра Хабаровска Сергея Кравчука подтвердили коронавирус
14:02Одного из задержанных в Сибири юных анархистов заключили в СИЗО
14:00МЧС предупредило о шторме в Приамурье
14:00Студенты-медики могут быть средним медперсоналом в детских лагерях
13:59В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
13:59Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
13:57Вершинин и посол США обсудили двустороннее взаимодействие
13:57Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
Лента новостейМолния