Прокуратура заинтересовалась прошлыми ДТП с участием Ефремова

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Москвы решила проверить прошлые аварии актера Михаила Ефремова и то, как сотрудники ГИБДД по ним работали, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя - Михаила Ефремова, находившегося на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

В частности, ведомство даст оценку прошлым ДТП и административным правонарушениям Ефремова, а также то, какие меры принимали по ним в ГИБДД.

Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался.