На судне в бухте Керчи выявили вспышку коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. У троих моряков с судна, стоящего в бухте Керчи, выявили коронавирус, сообщил заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
По его словам, моряков обследовали еще в Краснодарском крае. По прибытии в Керчь они находились на судне и на сушу не сходили. Сейчас моряков отправили в симферопольскую больницу.
"Остальные лица находятся под наблюдением", — сказал Крутиков.
Всего за минувшие сутки в Крыму зафиксировали 11 новых случаев заражения. Крутиков пояснил, что, помимо трех моряков в Керчи, еще три случая выявили в Симферополе и пять — в Феодосии.
В целом число инфицированных в Крыму достигло 466 человек. Пять человек умерли, 330 выздоровели.
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