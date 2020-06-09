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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T13:45
https://ria.ru/20200609/1572680307.html
На судне в бухте Керчи выявили вспышку коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572169340_0:181:2951:1841_1036x0_80_0_0_6c189d00eaad7984ce7f5c3b61088dcb.jpg
РИА Новости

На судне в бухте Керчи выявили вспышку коронавируса

13:16 09.06.2020 (обновлено: 13:45 09.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. У троих моряков с судна, стоящего в бухте Керчи, выявили коронавирус, сообщил заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
По его словам, моряков обследовали еще в Краснодарском крае. По прибытии в Керчь они находились на судне и на сушу не сходили. Сейчас моряков отправили в симферопольскую больницу.
"Остальные лица находятся под наблюдением", — сказал Крутиков.
Всего за минувшие сутки в Крыму зафиксировали 11 новых случаев заражения. Крутиков пояснил, что, помимо трех моряков в Керчи, еще три случая выявили в Симферополе и пять — в Феодосии.
В целом число инфицированных в Крыму достигло 466 человек. Пять человек умерли, 330 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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