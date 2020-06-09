На судне в бухте Керчи выявили вспышку коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. У троих моряков с судна, стоящего в бухте , сообщил заместитель крымского управления У троих моряков с судна, стоящего в бухте Керчи , выявили коронавирус сообщил заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

По его словам, моряков обследовали еще в Краснодарском крае. По прибытии в Керчь они находились на судне и на сушу не сходили. Сейчас моряков отправили в симферопольскую больницу.

"Остальные лица находятся под наблюдением", — сказал Крутиков.

Всего за минувшие сутки в Крыму зафиксировали 11 новых случаев заражения. Крутиков пояснил, что, помимо трех моряков в Керчи, еще три случая выявили в Симферополе и пять — в Феодосии.

В целом число инфицированных в Крыму достигло 466 человек. Пять человек умерли, 330 выздоровели.