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2020-06-09T13:14
https://ria.ru/20200609/1572680226.html
Жителям Брянской области разрешили прогулки вдвоем и спорт на улице
https://cdn22.img.ria.ru/images/130943/09/1309430959_0:57:3022:1757_1036x0_80_0_0_4f1ba38adb318a11fe29c1649cbc466c.jpg
РИА Новости

Жителям Брянской области разрешили прогулки вдвоем и спорт на улице

13:14 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкВид на Площадь Партизан в Брянске
Вид на Площадь Партизан в Брянске
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 9 июн - РИА Новости. Брянская область с 9 июня приступила к первому этапу снятия ограничений, при сохранении масочного режима жителям региона разрешены занятия спортом на открытом воздухе, прогулки вдвоем и посещение непродовольственных магазинов, сообщает правительство.
"Брянская область переходит к первому этапу снятия ограничительных мер. По данным оперативного штаба, отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории. Показатель заболеваемости ниже 1, выполняются показатели по наличию свободного коечного фонда и охвату тестированием населения", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению губернатора Брянской области, которое вступает в силу с 9 июня, возобновляется работа предприятий сферы услуг, торговли непродовольственными товарами. Будет возобновлена работа организаций, торгующих непродовольственными товарами в торговых залах площадью не более 400 квадратных метров. Одновременно в таком зале может находиться не более одного человека на четыре квадратных метра.
Становятся возможными занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров, прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования. Исключение составит посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.
Сохраняется режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, масочный и дезинфекционный режим.
По данным на вторник, в Брянской области с начала пандемии зарегистрирован 4551 случай заболевания, при этом 3120 человек выздоровели. Сообщалось также о 31 случае летального исхода.
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