Жителям Брянской области разрешили прогулки вдвоем и спорт на улице

БРЯНСК, 9 июн - РИА Новости. Брянская область с 9 июня приступила к первому этапу снятия ограничений, при сохранении масочного режима жителям региона разрешены занятия спортом на открытом воздухе, прогулки вдвоем и посещение непродовольственных магазинов, сообщает правительство.

"Брянская область переходит к первому этапу снятия ограничительных мер. По данным оперативного штаба, отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории. Показатель заболеваемости ниже 1, выполняются показатели по наличию свободного коечного фонда и охвату тестированием населения", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению губернатора Брянской области, которое вступает в силу с 9 июня, возобновляется работа предприятий сферы услуг, торговли непродовольственными товарами. Будет возобновлена работа организаций, торгующих непродовольственными товарами в торговых залах площадью не более 400 квадратных метров. Одновременно в таком зале может находиться не более одного человека на четыре квадратных метра.

Становятся возможными занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров, прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования. Исключение составит посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

Сохраняется режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, масочный и дезинфекционный режим.

По данным на вторник, в Брянской области с начала пандемии зарегистрирован 4551 случай заболевания, при этом 3120 человек выздоровели. Сообщалось также о 31 случае летального исхода.