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2020-06-09T13:13
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У Путина на вторник нет планов общения с Эрдоганом, заявил Песков
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РИА Новости

У Путина на вторник нет планов общения с Эрдоганом, заявил Песков

13:13 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина на вторник нет планов общения с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в том числе по Ливии, но при необходимости разговор лидеров оперативно могут согласовать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, сегодня пока таких планов нет. Сегодня в планах нет разговора с главой Турции, но вы знаете, что эти разговоры, у них очень тесное общение, при необходимости они могут согласовываться весьма оперативно", - сказал Песков.
"Эрдоган действительно говорил о том, что, возможно, потребуется общение с Путиным по Ливии, но вот как будет согласовано, и если будет согласовано такое общение, то разговор состоится", - добавил он.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинЛивияПолитика
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