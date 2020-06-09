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2020-06-09T13:12
https://ria.ru/20200609/1572680056.html
Ефремов не выразил отношения к новому обвинению, сообщил адвокат
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РИА Новости

Ефремов не выразил отношения к новому обвинению, сообщил адвокат

13:12 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, который вчера согласился со своей причастностью к смертельному ДТП в Москве, еще не выразил отношение к новому обвинению, пояснил РИА Новости его адвокат Виталий Чернышев.
"Вчера его допрашивали в качестве подозреваемого, он свою причастность не отрицал, официального предъявления обвинения еще не было", - сказал собеседник агентства.
Накануне актера допросили сразу после совершенного ДТП, до возбуждения уголовного дела. По закону, официальное признание вины устанавливается во время допроса по уголовному делу, который, как ранее заявлял адвокат РИА Новости, пока не состоялся "по техническим причинам".
Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался.
Между тем экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после аварии
09:26
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы
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