Песков назвал подготовку голосования по поправкам прерогативой ЦИК

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Процесс подготовки к голосованию по поправкам в конституцию является прерогативой ЦИК, который работает в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот вопрос нужно задавать Центризбиркому. Вы знаете, что процесс подготовки именно находится в прерогативе этого ведомства, которое работает в самом тесном взаимодействии с ведомством Анны Поповой (Роспотребнадзором)", - ответил Песков на вопрос о том, кто будет нести ответственность в случае, если в каком-то регионе будет вспышка заболеваемости коронавирусом, и может ли губернатор ограничить проведение голосования на своей территории.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.