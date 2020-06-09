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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-09T13:11
https://ria.ru/20200609/1572679973.html
Песков назвал подготовку голосования по поправкам прерогативой ЦИК
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1036x0_80_0_0_0135736b7b0ce8fa269466a5ebd024fb.jpg
РИА Новости

Песков назвал подготовку голосования по поправкам прерогативой ЦИК

13:11 09.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Процесс подготовки к голосованию по поправкам в конституцию является прерогативой ЦИК, который работает в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот вопрос нужно задавать Центризбиркому. Вы знаете, что процесс подготовки именно находится в прерогативе этого ведомства, которое работает в самом тесном взаимодействии с ведомством Анны Поповой (Роспотребнадзором)", - ответил Песков на вопрос о том, кто будет нести ответственность в случае, если в каком-то регионе будет вспышка заболеваемости коронавирусом, и может ли губернатор ограничить проведение голосования на своей территории.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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