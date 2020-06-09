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75 лет Великой Победы
2020-06-09T13:09
https://ria.ru/20200609/1572679797.html
Сербским ветеранам вручили медали в честь 75-летия Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/152022/03/1520220382_0:130:2489:1530_1036x0_80_0_0_98fbabffe5c3cd1bf0c6d808eba59e77.jpg
РИА Новости

Сербским ветеранам вручили медали в честь 75-летия Победы

13:09 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 9 июн – РИА Новости. Ветеранам народно-освободительной борьбы в Югославии в среду вручили медали в честь 75-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония, приуроченная к празднованию Дня России состоялась в Российском центре науки и культуры "Русский Дом" в центре Белграда. Юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" вручил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Награды получили двое бывших бойцов Народно-освободительной армии Югославии.
"Вручение этих наград в ряду событий и акций, которые связаны с 75-летием великой Победы, самое важное, из-за великого уважения, потому что мы перед ветеранам, которые погибли, и теми, кто жив, - у нас огромный долг, и у нас есть пример, который всегда перед нами", - заявил собравшимся глава российского диппредставительства.
На мероприятии присутствовали министр обороны Сербии Александр Вулин, министр труда, занятости, социальной политики и по делам ветеранов Зоран Джорджевича и представители ветеранской организации "СУБНОР".
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
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75 лет Великой ПобедыАлександр Боцан-ХарченкоЗоран ДжорджевичАлександр ВулинСербияЮгославияБелград (город)В мире
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