Сербским ветеранам вручили медали в честь 75-летия Победы

БЕЛГРАД, 9 июн – РИА Новости. Ветеранам народно-освободительной борьбы в Югославии в среду вручили медали в честь 75-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония, приуроченная к празднованию Дня России состоялась в Российском центре науки и культуры "Русский Дом" в центре Белграда. Юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" вручил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Награды получили двое бывших бойцов Народно-освободительной армии Югославии.
"Вручение этих наград в ряду событий и акций, которые связаны с 75-летием великой Победы, самое важное, из-за великого уважения, потому что мы перед ветеранам, которые погибли, и теми, кто жив, - у нас огромный долг, и у нас есть пример, который всегда перед нами", - заявил собравшимся глава российского диппредставительства.
На мероприятии присутствовали министр обороны Сербии Александр Вулин, министр труда, занятости, социальной политики и по делам ветеранов Зоран Джорджевича и представители ветеранской организации "СУБНОР".
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
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