Сербским ветеранам вручили медали в честь 75-летия Победы

"Вручение этих наград в ряду событий и акций, которые связаны с 75-летием великой Победы, самое важное, из-за великого уважения, потому что мы перед ветеранам, которые погибли, и теми, кто жив, - у нас огромный долг, и у нас есть пример, который всегда перед нами", - заявил собравшимся глава российского диппредставительства.