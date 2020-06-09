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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T13:09
https://ria.ru/20200609/1572679663.html
В Кремле оценили темпы отмены снятия ограничений по коронавирусу в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/156258/19/1562581985_0:207:2908:1843_1036x0_80_0_0_4f1cc6fee347722eb07d35e6b042ea22.jpg
РИА Новости

В Кремле оценили темпы отмены снятия ограничений по коронавирусу в Москве

13:08 09.06.2020 (обновлено: 13:09 09.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕжегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве, все делается постепенно, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 9 июня в столице отменяется самоизоляция, пропуска и график прогулок. Кроме того, начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству. Ряд других ограничений отменяются с 16 июня.
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"Почему слишком стремительной? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься только по истечению одной или двух недель. Это же не полная отмена. Собянин весьма аргументированно все это объяснил вчера в своем выступлении", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле слишком стремительной отмену ограничений по коронавирусу в Москве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
Вчера, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
160003
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинДмитрий ПесковМоскваОбщество
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