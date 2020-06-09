В Кремле оценили темпы отмены снятия ограничений по коронавирусу в Москве

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве, все делается постепенно, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 9 июня в столице отменяется самоизоляция, пропуска и график прогулок. Кроме того, начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству. Ряд других ограничений отменяются с 16 июня.
"Почему слишком стремительной? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься только по истечению одной или двух недель. Это же не полная отмена. Собянин весьма аргументированно все это объяснил вчера в своем выступлении", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле слишком стремительной отмену ограничений по коронавирусу в Москве.
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