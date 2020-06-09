Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T13:08
https://ria.ru/20200609/1572679623.html
В Кремле прокомментировали снятие ограничений в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_74c9f98ec0309ca83002585445074449.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали снятие ограничений в Москве

13:07 09.06.2020 (обновлено: 13:08 09.06.2020)
1193
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Снятие ограничений по коронавирусу в Москве - это решение мэра столицы Сергея Собянина, компетенция главы региона, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь идет о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов. В данном случае Сергей Семенович Собянин использовал эти полномочия и с учетом анализа ситуации на местах принял такое решение. Президент еще в самом начале этой ковидной истории говорил, что эти полномочия главы регионов должны реализовывать в тесной координации с правительственным штабом, что и было сделано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, советовался ли Собянин с Кремлем.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
13:01Распространение нового коронавируса
В Кремле не считают снятие ограничений по COVID-19 в Москве стремительным
560003
Обсудить 3
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковМоскваПолитика
Рекомендуем
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили темпы отмены снятия ограничений по коронавирусу в Москве
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не считают снятие ограничений по COVID-19 в Москве стремительным
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Прокуратура заинтересовалась прошлыми ДТП с участием Ефремова
Актер Михаил Ефремов
Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь, сообщают СМИ
Дождь в Москве
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет публичное мероприятие в День России
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП
Актер Михаил Ефремов
Ефремов не выразил отношения к новому обвинению, сообщил адвокат
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с участием Ефремова
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал подготовку голосования по поправкам прерогативой ЦИК
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова после ДТП с его участием сообщила, что разочарована в отце
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская в Москве
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе гостиниц
Президент РФ Владимир Путин
Путин во вторник пообщается с главой Сбербанка и ростовским губернатором
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:05В Москве врачи скорой направились в подъезд дома, где проживает Ефремов
14:05Следователи выяснят обстоятельства гибели дайвера под Калининградом
14:04У мэра Хабаровска Сергея Кравчука подтвердили коронавирус
14:02Одного из задержанных в Сибири юных анархистов заключили в СИЗО
14:00МЧС предупредило о шторме в Приамурье
14:00Студенты-медики могут быть средним медперсоналом в детских лагерях
13:59В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
13:59Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
13:57Вершинин и посол США обсудили двустороннее взаимодействие
13:57Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
Лента новостейМолния