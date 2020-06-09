В Кремле прокомментировали снятие ограничений в Москве

"Речь идет о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов. В данном случае Сергей Семенович Собянин использовал эти полномочия и с учетом анализа ситуации на местах принял такое решение. Президент еще в самом начале этой ковидной истории говорил, что эти полномочия главы регионов должны реализовывать в тесной координации с правительственным штабом, что и было сделано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, советовался ли Собянин с Кремлем.