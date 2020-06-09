В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ДТП с участием актера Михаила Ефремова, назвал чудовищным случай, когда пьяный водитель – неважно, кто - устроил аварию с гибелью человека.
"Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель - и неважно, кто он, - устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в Кремле вообще не думают о том, стоит ли лишать Ефремова после случившегося звания заслуженного артиста РФ.
Ефремов в понедельник вечером на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель отечественной машины впоследствии умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, погибший в ДТП - Сергей Захаров 1963 года рождения.