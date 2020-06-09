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2020-06-09T13:07
https://ria.ru/20200609/1572679593.html
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662524_0:44:1276:762_1036x0_80_0_0_6c48983b828caf983d83774ba08614d0.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

13:07 09.06.2020
87770
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ДТП с участием актера Михаила Ефремова, назвал чудовищным случай, когда пьяный водитель – неважно, кто - устроил аварию с гибелью человека.
"Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель - и неважно, кто он, - устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в Кремле вообще не думают о том, стоит ли лишать Ефремова после случившегося звания заслуженного артиста РФ.
Ефремов в понедельник вечером на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель отечественной машины впоследствии умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, погибший в ДТП - Сергей Захаров 1963 года рождения.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
13:00
Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с участием Ефремова
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Трагически случай-это ДТП,а пьяный в ДТП-это уже преступление.
9 июня, 13:17
Илья Jlord
13300001
Ждите, скоро вся богемная тусовка, артисты, художники, звезды эстрады, начнут просьбы строчить о снисхождении, что страна не сможет прожить без величайшего артиста, начнут давить, что отец у него был великий актер (в отличии от своего чада, хоть и тоже выпивал, но вёл всегда себя очень достойно).
9 июня, 13:31
Влад Антилибер
7420202
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