https://ria.ru/20200609/1572679370.html
Том Круз прилетел на съемки в Лондон за пару часов до новых ограничений
2020-06-09T20:50
2020-06-09T20:50
культура
самоизоляция
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
том круз
великобритания
лондон
оксфорд
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самоизоляция, коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, том круз, великобритания, лондон, оксфорд
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости.
Том Круз успел приземлиться в Лондоне всего за несколько часов до вступления в силу распоряжений, в соответствии с которыми все прибывающие из-за границы должны провести на карантине две недели, сообщает
The Sun.
Правительство приняло решение ввести новые ограничительные меры с понедельника, 8 июня, а 57-летний голливудский актер Том Круз приземлился в аэропорте Biggin Hill в пригороде британской столицы вечером в воскресенье.
Он приехал, чтобы возобновить работу над съемками седьмой части "Миссия невыполнима", которые проходят неподалеку от Оксфорда на заброшенной базе Королевских военно-воздушных сил.
"Не случайно Том прибыл именно вечером в воскресенье, съемочная группа не хотела, чтобы главному герою пришлось сидеть в изоляции 14 дней", — заявил изданию проверенный источник.
Полет из Флориды в Великобританию занял у него 11 часов. Предполагается, что актер будет жить в Лондоне и летать на съемки на вертолете.