Том Круз прилетел на съемки в Лондон за пару часов до новых ограничений

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Том Круз успел приземлиться в Лондоне всего за несколько часов до вступления в силу распоряжений, в соответствии с которыми все прибывающие из-за границы должны провести на карантине две недели, Том Круз успел приземлиться в Лондоне всего за несколько часов до вступления в силу распоряжений, в соответствии с которыми все прибывающие из-за границы должны провести на карантине две недели, сообщает The Sun.

Правительство приняло решение ввести новые ограничительные меры с понедельника, 8 июня, а 57-летний голливудский актер Том Круз приземлился в аэропорте Biggin Hill в пригороде британской столицы вечером в воскресенье.

Он приехал, чтобы возобновить работу над съемками седьмой части "Миссия невыполнима", которые проходят неподалеку от Оксфорда на заброшенной базе Королевских военно-воздушных сил.

"Не случайно Том прибыл именно вечером в воскресенье, съемочная группа не хотела, чтобы главному герою пришлось сидеть в изоляции 14 дней", — заявил изданию проверенный источник.