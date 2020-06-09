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2020-06-09T13:17
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Песков прокомментировал идею ограничить вознаграждение топам госкомпаний
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РИА Новости

Песков прокомментировал идею ограничить вознаграждение топам госкомпаний

13:02 09.06.2020 (обновлено: 13:17 09.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не реагировал на идею ограничить вознаграждение топ-менеджерам госкомпаний, но в Кремле считают, что заработные платы не должны быть выше мировых, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что в правительстве разрабатывается идея установить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур на уровне трех минимальных заработков премьер-министра, то есть не более 30 миллионов рублей в год на управленца. Исключения будут возможны только по индивидуальному решению президента РФ.
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"Нет, на эту идею (установить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний - ред.) не реагировал", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции президента на предложение в правительстве.
Он добавил, что тема зарплат топ-менеджеров неоднократно поднималась в ходе различных мероприятий.
"Не первый год об этом говорится, и президент всегда поясняет достаточно логично свой подход. Речь идет о многих компаниях мирового уровня, где представители высшего менеджмента просто не могут получать зарплаты ниже, чем на международном рынке, потому что во многих компаниях работают и иностранные специалисты, и это бывает оправдано", - отметил Песков.
"Но в любом случае рынок высшего менеджмента так устроен, что если цены ниже мирового уровня, то просто кадры перетекают в другие компании, особенно талантливые. Другое дело, что зарплаты не должны превышать мировой уровень, и поэтому Путин как раз и говорит о нахождении такого тонкого баланса", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
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