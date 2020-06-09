Песков прокомментировал идею ограничить вознаграждение топам госкомпаний

"Не первый год об этом говорится, и президент всегда поясняет достаточно логично свой подход. Речь идет о многих компаниях мирового уровня, где представители высшего менеджмента просто не могут получать зарплаты ниже, чем на международном рынке, потому что во многих компаниях работают и иностранные специалисты, и это бывает оправдано", - отметил Песков.