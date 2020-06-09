Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь, сообщают СМИ

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Актеру Михаилу Ефремову, попавшему накануне в ДТП, вызвали скорую помощь, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, перед повторным допросом об обстоятельствах трагедии артист пожаловался на проблемы с сердцем и плохое самочувствие.
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы, за день скорую помощь к Ефремову вызывали три раза. Последний вызов был сделан после того, как Ефремов упал в обморок. Медики поставили артисту капельницу и уехали, госпитализация ему не понадобилась.
Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Пострадавший в ДТП водитель Lada скончался в больнице.
Против Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушение ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, однако после смерти водителя обвинение переквалифицировали по более тяжкой статье, которая предусматривает до 12 лет колонии.