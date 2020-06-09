Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь, сообщают СМИ

По данным телеканала, перед повторным допросом об обстоятельствах трагедии артист пожаловался на проблемы с сердцем и плохое самочувствие.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы, за день скорую помощь к Ефремову вызывали три раза. Последний вызов был сделан после того, как Ефремов упал в обморок. Медики поставили артисту капельницу и уехали, госпитализация ему не понадобилась.

Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Пострадавший в ДТП водитель Lada скончался в больнице.