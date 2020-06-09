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2020-06-09T13:47
https://ria.ru/20200609/1572679100.html
Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь, сообщают СМИ
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РИА Новости

Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь, сообщают СМИ

13:02 09.06.2020 (обновлено: 13:47 09.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Актеру Михаилу Ефремову, попавшему накануне в ДТП, вызвали скорую помощь, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, перед повторным допросом об обстоятельствах трагедии артист пожаловался на проблемы с сердцем и плохое самочувствие.
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы, за день скорую помощь к Ефремову вызывали три раза. Последний вызов был сделан после того, как Ефремов упал в обморок. Медики поставили артисту капельницу и уехали, госпитализация ему не понадобилась.
Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Пострадавший в ДТП водитель Lada скончался в больнице.
Против Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушение ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, однако после смерти водителя обвинение переквалифицировали по более тяжкой статье, которая предусматривает до 12 лет колонии.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Началась подготовка к компании "понять, простить" И ведь получится у этого гаденыша увильнуть от ответственности.
9 июня, 13:07
ahanatol hristenko
2401236
Началось,щас ему справку на смертельный диагноз нарисуют,потом полежит в отдельной палате,а потом петицию из миллиона уважаемых принесут и он избежит наказания((
9 июня, 13:07
Илья Jlord
2400250
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