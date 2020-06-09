Началось производство ракеты "Ангара" для первого пуска с Восточного

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Центр Хруничева ведет производство тяжелой "Ангары" для первого пуска с космодрома Центр Хруничева ведет производство тяжелой "Ангары" для первого пуска с космодрома Восточный , сообщил генконструктор КБ "Салют" (входит в Центр Хруничева - производитель ракеты) Сергей Кузнецов журналистам в Москве

"Изготовление этой машины мы уже ведем", - сказал он.

По его словам, ракета для первого пуска будет не модернизированной. "Начиная со второго пуска будет использоваться модернизированная "Ангара", - пояснил Кузнецов.

Первый запуск "Ангары-5" с Восточного намечен на 2023 год.