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2020-06-09T13:01
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Началось производство ракеты "Ангара" для первого пуска с Восточного
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РИА Новости

Началось производство ракеты "Ангара" для первого пуска с Восточного

13:01 09.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтартовый комплекс на космодроме "Восточный"
Стартовый комплекс на космодроме Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Стартовый комплекс на космодроме "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Центр Хруничева ведет производство тяжелой "Ангары" для первого пуска с космодрома Восточный, сообщил генконструктор КБ "Салют" (входит в Центр Хруничева - производитель ракеты) Сергей Кузнецов журналистам в Москве.
"Изготовление этой машины мы уже ведем", - сказал он.
По его словам, ракета для первого пуска будет не модернизированной. "Начиная со второго пуска будет использоваться модернизированная "Ангара", - пояснил Кузнецов.
Первый запуск "Ангары-5" с Восточного намечен на 2023 год.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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РоссияВосточный (космодром)Космос - РИА Наука
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