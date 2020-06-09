Началось производство ракеты "Ангара" для первого пуска с Восточного

"Изготовление этой машины мы уже ведем", - сказал он.
По его словам, ракета для первого пуска будет не модернизированной. "Начиная со второго пуска будет использоваться модернизированная "Ангара", - пояснил Кузнецов.
Первый запуск "Ангары-5" с Восточного намечен на 2023 год.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".