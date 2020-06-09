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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T13:01
https://ria.ru/20200609/1572678977.html
В Кремле не считают снятие ограничений по COVID-19 в Москве стремительным
https://cdn23.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_0:163:3077:1893_1036x0_80_0_0_5b3d39786e70dd2ddb8e3dd3620884de.jpg
РИА Новости

В Кремле не считают снятие ограничений по COVID-19 в Москве стремительным

13:01 09.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве, все делается постепенно, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 9 июня в столице отменяется самоизоляция, пропуска и график прогулок. Кроме того, начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству. Ряд других ограничений отменяются с 16 июня.
"Почему слишком стремительной? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься только по истечению одной или двух недель. Это же не полная отмена. Собянин весьма аргументированно все это объяснил вчера в своем выступлении", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле слишком стремительной отмену ограничений по коронавирусу в Москве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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