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Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с участием Ефремова
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РИА Новости

Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с участием Ефремова

13:00 09.06.2020
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© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В интернет-магазине по доставке продуктов выразили соболезнования родным и близким Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием автомобиля актера Михаила Ефремова в центре Москвы.
"Сергею было 57 лет. Он проработал с нами более двух лет, его знали и любили многие наши покупатели. Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети "Вконтакте".
В компании также пообещали оказать помощь семье погибшего.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, позднее он скончался в больнице. Полиция задержала Ефремова и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что во время ДТП артист был пьян.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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