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2020-06-09T13:00
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Разлившееся на Таймыре топливо не дойдет до Карского моря, считает ученый
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РИА Новости

Разлившееся на Таймыре топливо не дойдет до Карского моря, считает ученый

13:00 09.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Разлившиеся в результате аварии в Норильске около 21 тысячи тонн дизельного топлива не сможет дойти до Карского моря – частично осядет в озере Пясино, остальное очистит река Пясина, заявил журналистам во вторник завлабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов (Барнаул).
"Не дойдут никогда эти 350 цистерн солярки до Карского моря … Но тем не менее, это семь железнодорожных составов попало в эти две небольшие реки, а потом в озеро. Информации мало и это отдельная тема, но насколько я знаю, в истоке реки Пясина на сегодняшний день нет нефтепродуктов. То есть озеро Пясино поглотило эту нагрузку", - сказал специалист.
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
08:22
В Норильске нефтепродукты после аварии попали в уникальное озеро Пясино
Более того, по его словам, озеро Пясино уже до этой аварии, с учетом того, что в него поступают сточные воды различной степени очистки, является своеобразным резервуаром для трансформации комбината в Норильске.
"Спасибо, что часть собрали, больше даже можно не пытаться, потому что методы, которые использовали коллеги … были предназначены для нефти, а у нас на сегодняшний день солярочка уже растворилась и ушла вниз по течению. Можно прекращать работы, а дальше она не дойдет", - сказал Кириллов.
Ученый пояснил что дизтопливо не дойдет до Карского моря, так как дизтопливо, попавшее в реки и озеро Пясино, является растворимой фракцией. По его словам, часть ее действительно осядет на дно, а остальное задержится на протяжении 800 километров течения реки Пясина.
"В реках вода в среднем в мире меняется раз в две недели. 800 километров от озера Пясино до Карского моря – ну не дойдет. Разбавится, произойдет гидравлическое самоочищение, не говоря уже о том, что рачки, водоросли… они просто-напросто съедят эту замечательную органику.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеКарское мореРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
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