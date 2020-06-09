Разлившееся на Таймыре топливо не дойдет до Карского моря, считает ученый

НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Разлившиеся в результате аварии в Разлившиеся в результате аварии в Норильске около 21 тысячи тонн дизельного топлива не сможет дойти до Карского моря – частично осядет в озере Пясино, остальное очистит река Пясина, заявил журналистам во вторник завлабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов ( Барнаул ).

"Не дойдут никогда эти 350 цистерн солярки до Карского моря … Но тем не менее, это семь железнодорожных составов попало в эти две небольшие реки, а потом в озеро. Информации мало и это отдельная тема, но насколько я знаю, в истоке реки Пясина на сегодняшний день нет нефтепродуктов. То есть озеро Пясино поглотило эту нагрузку", - сказал специалист.

Более того, по его словам, озеро Пясино уже до этой аварии, с учетом того, что в него поступают сточные воды различной степени очистки, является своеобразным резервуаром для трансформации комбината в Норильске.

"Спасибо, что часть собрали, больше даже можно не пытаться, потому что методы, которые использовали коллеги … были предназначены для нефти, а у нас на сегодняшний день солярочка уже растворилась и ушла вниз по течению. Можно прекращать работы, а дальше она не дойдет", - сказал Кириллов.

Ученый пояснил что дизтопливо не дойдет до Карского моря, так как дизтопливо, попавшее в реки и озеро Пясино, является растворимой фракцией. По его словам, часть ее действительно осядет на дно, а остальное задержится на протяжении 800 километров течения реки Пясина.

"В реках вода в среднем в мире меняется раз в две недели. 800 километров от озера Пясино до Карского моря – ну не дойдет. Разбавится, произойдет гидравлическое самоочищение, не говоря уже о том, что рачки, водоросли… они просто-напросто съедят эту замечательную органику.