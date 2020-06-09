Жителя Севастополя приговорили к десяти годам колонии за шпионаж

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Городской суд Севастополя признал жителя города виновным в шпионаже в пользу другого государства. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме из-за материалов, содержащих государственную тайну. Как рассказали в пресс-службе, уроженец Севастополя 1970 года рождения передал представителю иностранного государства собранную им информацию о месте дислокации воинских частей, их наименованиях, штатной численности, наличии вооружений и военной спецтехники — то есть сведений, "передача которых могла быть использована в ущерб внешней безопасности Российской Федерации".