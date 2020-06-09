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2020-06-09T13:17
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Жителя Севастополя приговорили к десяти годам колонии за шпионаж
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РИА Новости

Жителя Севастополя приговорили к десяти годам колонии за шпионаж

12:58 09.06.2020 (обновлено: 13:17 09.06.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Городской суд Севастополя признал жителя города виновным в шпионаже в пользу другого государства. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима.
Суд рассматривал дело в закрытом режиме из-за материалов, содержащих государственную тайну. Как рассказали в пресс-службе, уроженец Севастополя 1970 года рождения передал представителю иностранного государства собранную им информацию о месте дислокации воинских частей, их наименованиях, штатной численности, наличии вооружений и военной спецтехники — то есть сведений, "передача которых могла быть использована в ущерб внешней безопасности Российской Федерации".
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Евгении Янко. Ранее его осудили на 19 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. По второму делу Янко признали виновным в шпионаже в пользу Украины.
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РоссияСевастопольУкраинаПроисшествия
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