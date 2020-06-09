Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Большая часть санаториев в Татарстане не смогли открыться 8 июня и планируют сделать это позже, Большая часть санаториев в Татарстане не смогли открыться 8 июня и планируют сделать это позже, сообщает АТОР.

С 8 июня в республике стартовал новый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии. В том числе разрешен прием и размещение граждан в санаториях, при условии предварительного уведомления Роспотребнадзора.

С 5 июня туристы могут посещать Татарстан без справки об отрицательном тесте на коронавирус, также отменено требование о двухнедельной самоизоляции для приезжающих в республику. Правда, для путешественников, которые едут в санатории, справки об исследовании на COVID-19 и об отсутствии контактов с вероятными больными на протяжении 14 дней до момента ее выдачи – необходимы.

Президент Ассоциации "Санатории Татарстана" Евгений Терентьев отметил, что большая часть здравниц не смогли открыться 8 июня. "Мы пообщались с их руководителями, им нужна минимум неделя для подготовки к работе. Необходимо оповестить Роспотребнадзор, провести ряд организационных мероприятий: от тестов на коронавирус для сотрудников до закупки продуктов. Как только подготовительные работы будут проведены, все санатории Татарстана смогут приступить к работе", — рассказал эксперт.

Что касается цен, то, по словам Евгения Терентьева, пока выставлен ценник второго-третьего квартала 2020 года, средняя стоимость в сутки — от 2,2 тысячи рублей.

Но эксперты высказывают опасения относительно загрузки санаториев. "Требования Роспотребнадзора вместе с тем, что объемы спроса в любом случае будут низкими, так как туристы просто будут опасаться ехать на отдых, могут негативно повлиять на загрузку здравниц и ее не хватит для рентабельной деятельности. А это значит, что и открываться санаториям в таком случае вообще не имеет смысла", — говорит Терентьев.