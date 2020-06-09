В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк

Управление МВД по краю ранее сообщало, что 30 мая утром на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись на машине ВАЗ-2106. Инкассаторов прооперировали, их состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о разбое. В регионе был введен специальный план для поимки преступников. В понедельник в МВД сообщили о задержании трех подозреваемых.

"Сотрудниками Главного управления МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из межмуниципального управления МВД России "Красноярское" во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более двух миллионов рублей, похищенных во время дерзкого нападения на инкассаторов 30 мая", - сказала Волк.

Полицейские установили, что похищенные деньги подозреваемые поделили между собой поровну. Отмечается, что предполагаемый организатор упаковал свою долю и долю одного из подельников в размере почти 1,5 миллиона рублей в сверток, привез его к знакомому на хранение, сказав, что внутри якобы находятся документы. В результате оперативно-разыскных мероприятий деньги были изъяты.