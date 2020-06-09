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2020-06-09T13:21
https://ria.ru/20200609/1572678640.html
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов
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РИА Новости

В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов

12:57 09.06.2020 (обновлено: 13:21 09.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Управление МВД по краю ранее сообщало, что 30 мая утром на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись на машине ВАЗ-2106. Инкассаторов прооперировали, их состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о разбое. В регионе был введен специальный план для поимки преступников. В понедельник в МВД сообщили о задержании трех подозреваемых.
"Сотрудниками Главного управления МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из межмуниципального управления МВД России "Красноярское" во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более двух миллионов рублей, похищенных во время дерзкого нападения на инкассаторов 30 мая", - сказала Волк.
Полицейские установили, что похищенные деньги подозреваемые поделили между собой поровну. Отмечается, что предполагаемый организатор упаковал свою долю и долю одного из подельников в размере почти 1,5 миллиона рублей в сверток, привез его к знакомому на хранение, сказав, что внутри якобы находятся документы. В результате оперативно-разыскных мероприятий деньги были изъяты.
Позднее в подвале недостроенного здания были найдены оставшиеся деньги, где их спрятал третий сообщник. Кроме того, неподалеку в гаражном массиве полицейские нашли пустые инкассаторские кассеты для денег.
Нападение на инкассаторов в Красноярске
1 июня, 13:46
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Ирина ВолкКрасноярскПроисшествия
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