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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-09T12:56
https://ria.ru/20200609/1572678612.html
В отдаленных районах Чукотки голосование по поправкам начнется 10 июня
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e8ba1799af3785ef68fc85b654ec19fc.jpg
РИА Новости

В отдаленных районах Чукотки голосование по поправкам начнется 10 июня

12:56 09.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Досрочное голосование по поправке в Конституцию РФ с 10 июня начинается в отдалённых и труднодоступных районах Чукотки, сообщает правительство региона.
"В Чукотском автономном округе 10 июня начинается досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Отдать свой голос смогут избиратели, которые находятся в отдалённых и труднодоступных местностях региона", - говорится в сообщении.
Председатель окружного избиркома Оксана Талызина сообщила, что специалисты пересмотрели ряд маршрутов. "С учётом того, что зимники уже отсутствуют и добраться до некоторых мест голосования наземным путём невозможно, мы заключили государственные контракты с двумя компаниями "ЧукотАвиа" и "БилибиноАвиа". Представители избирательных комиссий попадут в труднодоступные местности, в том числе и на вертолётах", - сказала она.
Досрочное голосование продлится до 30 июня. Планируется, что оно охватит свыше 2300 человек – это в том числе оленеводы, золотодобытчики, работники метеостанций. В правительстве добавили, что в связи с эпидемиологической ситуацией все меры безопасности будут соблюдены, территориальная избирательная комиссия закупила для всех участников голосования защитные маски, перчатки, костюмы и средства дезинфекции.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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11:46Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЧукотавиаВладимир ПутинБезопасностьОбщество
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