В отдаленных районах Чукотки голосование по поправкам начнется 10 июня

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Досрочное голосование по поправке в Конституцию РФ с 10 июня начинается в отдалённых и труднодоступных районах Чукотки, сообщает правительство региона.

"В Чукотском автономном округе 10 июня начинается досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Отдать свой голос смогут избиратели, которые находятся в отдалённых и труднодоступных местностях региона", - говорится в сообщении.

Досрочное голосование продлится до 30 июня. Планируется, что оно охватит свыше 2300 человек – это в том числе оленеводы, золотодобытчики, работники метеостанций. В правительстве добавили, что в связи с эпидемиологической ситуацией все меры безопасности будут соблюдены, территориальная избирательная комиссия закупила для всех участников голосования защитные маски, перчатки, костюмы и средства дезинфекции.