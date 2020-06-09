В отдаленных районах Чукотки голосование по поправкам начнется 10 июня

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Досрочное голосование по поправке в Конституцию РФ с 10 июня начинается в отдалённых и труднодоступных районах Чукотки, сообщает правительство региона.
"В Чукотском автономном округе 10 июня начинается досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Отдать свой голос смогут избиратели, которые находятся в отдалённых и труднодоступных местностях региона", - говорится в сообщении.
Председатель окружного избиркома Оксана Талызина сообщила, что специалисты пересмотрели ряд маршрутов. "С учётом того, что зимники уже отсутствуют и добраться до некоторых мест голосования наземным путём невозможно, мы заключили государственные контракты с двумя компаниями "ЧукотАвиа" и "БилибиноАвиа". Представители избирательных комиссий попадут в труднодоступные местности, в том числе и на вертолётах", - сказала она.
Досрочное голосование продлится до 30 июня. Планируется, что оно охватит свыше 2300 человек – это в том числе оленеводы, золотодобытчики, работники метеостанций. В правительстве добавили, что в связи с эпидемиологической ситуацией все меры безопасности будут соблюдены, территориальная избирательная комиссия закупила для всех участников голосования защитные маски, перчатки, костюмы и средства дезинфекции.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.