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2020-06-09T12:54
https://ria.ru/20200609/1572678336.html
Пособия на детей до 1,5 лет получат 310 тысяч семей
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РИА Новости

Пособия на детей до 1,5 лет получат 310 тысяч семей

12:54 09.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМужчина с детской коляской идет по набережной
Мужчина с детской коляской идет по набережной
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Мужчина с детской коляской идет по набережной. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Примерно 310 тысяч семей будут ежемесячно получать увеличенное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 6 752 рублей, заявил министр труда Антон Котяков.
"Вчера президентом был подписан федеральный закон, увеличивающий минимальный размер пособий по уходу за ребенком до полутора лет в два раза. Такие пособия выплачиваются родителям, не работавшим к моменту рождения первого ребёнка . Теперь увеличенная выплата составит 6 752 рубля, и ежемесячно такую выплату будут получать 310 тысяч наших семей",- сказал Котяков на совещании председателя Совфеда Валентины Матвиенко с членами совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
По его словам, данное решение коснется и работающих женщин с низкой зарплатой.
"Это решение также повлечет изменение размера пособия и для работающих женщин с невысоким уровнем заработной платы. Если сейчас 40% от трудового дохода составляет менее 6 752 рублей, ...если эта заработная плата ниже чем 16,5 тысяч рублей в месяц, то теперь для них размер пособий также будет увеличен. Таким образом, больше станут получать дополнительно 230 тысяч матерей",- заключил министр
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Вчера, 16:42
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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан вдвое - до 6 752 рублей. До этого минимальное пособие на первого ребенка составляло 1,5 тысячи рублей, на второго и последующих детей – 3 тысячи рублей. Закон в обоих случаях увеличивает этот размер до 6 752 рублей
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РоссияАнтон КотяковВалентина МатвиенкоВладимир ПутинОбщество
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