Пособия на детей до 1,5 лет получат 310 тысяч семей

"Это решение также повлечет изменение размера пособия и для работающих женщин с невысоким уровнем заработной платы. Если сейчас 40% от трудового дохода составляет менее 6 752 рублей, ...если эта заработная плата ниже чем 16,5 тысяч рублей в месяц, то теперь для них размер пособий также будет увеличен. Таким образом, больше станут получать дополнительно 230 тысяч матерей",- заключил министр