РБК: в России начались проблемы с доставкой посылок из-за рубежа

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Клиенты служб экспресс-доставки пожаловались на задержку зарубежных посылок, сообщает . Клиенты служб экспресс-доставки пожаловались на задержку зарубежных посылок, сообщает РБК

Некоторые потребители не могут получить заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев на официальной странице компании Boxberry в соцсети "ВКонтакте".

Как пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов, таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых правил, в частности, приказа Федеральной таможенной службы под номером 112.

Представитель компании DPD в России Сергей Денисов заявил, что из-за "информационно-технического сбоя" у ФТС возможны задержки в отправке отправлений от пяти дней. По его оценке, это коснется около 90% от всех зарубежных посылок, которыми занимается компания.

СДЭК сообщили изданию, что посылки задерживаются на таможне на один-два дня. Российский офис DHL Express "не наблюдает массовых проблем с посылками", заявил вице-президент по операционной деятельности компании Юрий Шевченко.

Приказ ФТС №112 о переходе на новую форму предоставления данных в таможенные органы вступил в силу в феврале, но фактически вступил в силу только в мае, утверждают участники рынка.