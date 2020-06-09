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РБК: в России начались проблемы с доставкой посылок из-за рубежа
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РИА Новости

РБК: в России начались проблемы с доставкой посылок из-за рубежа

12:43 09.06.2020 (обновлено: 12:48 09.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТаможенная обработка почтовых отправлений
Таможенная обработка почтовых отправлений
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Клиенты служб экспресс-доставки пожаловались на задержку зарубежных посылок, сообщает РБК.
Некоторые потребители не могут получить заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев на официальной странице компании Boxberry в соцсети "ВКонтакте".
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Как пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов, таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых правил, в частности, приказа Федеральной таможенной службы под номером 112.
Представитель компании DPD в России Сергей Денисов заявил, что из-за "информационно-технического сбоя" у ФТС возможны задержки в отправке отправлений от пяти дней. По его оценке, это коснется около 90% от всех зарубежных посылок, которыми занимается компания.
В СДЭК сообщили изданию, что посылки задерживаются на таможне на один-два дня. Российский офис DHL Express "не наблюдает массовых проблем с посылками", заявил вице-президент по операционной деятельности компании Юрий Шевченко.
Приказ ФТС №112 о переходе на новую форму предоставления данных в таможенные органы вступил в силу в феврале, но фактически вступил в силу только в мае, утверждают участники рынка.
Документ ограничивает количество посылок, которые можно указать в пассажирской декларации экспресс грузов. Прежде таможня обрабатывала информацию о товарах не более чем из 500 отправлений в одном документе, сейчас – до ста.
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