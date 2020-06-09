Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе гостиниц

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор доработал рекомендации по работе гостиниц в условиях пандемии COVID-19.

Так, ведомство провело дополнительные консультации с представителями фитнес-, а также гостиничной и рекреационной индустрий.

"По предложению бизнеса в рекомендации для гостиниц внесены уточнения в части: допуск персонала при наличии результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию проводится в тех гостиницах, деятельность которых приостанавливалась", — уточнили в ведомстве.

Генеральная уборка помещений с очисткой систем вентиляции потребуется также только в тех гостиницах, деятельность которых приостанавливалась. Плановую и выездную уборку в номерах проводят с учетом отделки помещений, а требование по обязательному наличию в комнатах (например, небольших гостиниц и хостелов) санузла исключили.

В начале июня Роспотребнадзор представил рекомендации по профилактике коронавируса в местах размещения. Согласно им, в гостиницах, в частности, необходимо обеспечить социальную дистанцию в полтора-два метра и минимизировать скопление людей у стоек регистрации. Также по мере возможности нужно установить прозрачные перегородки для защиты персонала и дезинфицировать ключи от номеров.