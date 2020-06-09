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2020-06-09T12:43
https://ria.ru/20200609/1572677515.html
Посол Китая прокомментировал законопроект о нацбезопасности Гонконга
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РИА Новости

Посол Китая прокомментировал законопроект о нацбезопасности Гонконга

12:43 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Законопроект о защите национальной безопасности Гонконга не повлияет на автономию этого специального административного района Китая, а также на права и свободу местных жителей, сказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"Создание правовой системы и исполнительных механизмов по защите нацбезопасности САР Сянгана направлено на крайне малое количество действий, которые подвергают опасности национальную безопасность, поэтому оно не влияет на автономию Сянгана, не влияет на права и свободу граждан Сянгана, а также не влияет на законные права и интересы иностранных инвесторов в Сянгане", - сказал посол в интервью РИА Новости.
Дипломат отметил, что, напротив, благодаря решению Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, китайский парламент), правовая система Гонконга станет более совершенной, общественный строй более стабильным, управление на основе законов более эффективным, а деловая среда более благоприятной.
В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
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