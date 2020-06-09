Посол Китая прокомментировал законопроект о нацбезопасности Гонконга

"Создание правовой системы и исполнительных механизмов по защите нацбезопасности САР Сянгана направлено на крайне малое количество действий, которые подвергают опасности национальную безопасность, поэтому оно не влияет на автономию Сянгана, не влияет на права и свободу граждан Сянгана, а также не влияет на законные права и интересы иностранных инвесторов в Сянгане", - сказал посол в интервью РИА Новости.