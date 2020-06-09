Зюганов предложил президенту обсудить итоги ограничений по коронавирусу

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить с главами политических партий итоги трех месяцев ограничительных мер по коронавирусу.
"Я хотел, чтобы Дума осмыслила прожитые три месяца, которые отбросили нас назад по всем характеристикам", - сказал он журналистам.
Зюганов подчеркнул, что "даже Государственная Дума рассматривает вопросы впопыхах под прикрытием вируса, протаскивает законы, которые не нужны современной России".
"Мы настаиваем на том, чтобы президент подвел итоги этих трех месяцев у себя на встрече с лидерами политических партий. Почему? Потому что у меня ощущение, что он не в курсе целого ряда событий", - добавил политик.
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