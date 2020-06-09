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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:46
https://ria.ru/20200609/1572677382.html
Зюганов предложил президенту обсудить итоги ограничений по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_87a367a2732cb3ba5ed938a73ac39fe5.jpg
РИА Новости

Зюганов предложил президенту обсудить итоги ограничений по коронавирусу

12:46 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить с главами политических партий итоги трех месяцев ограничительных мер по коронавирусу.
"Я хотел, чтобы Дума осмыслила прожитые три месяца, которые отбросили нас назад по всем характеристикам", - сказал он журналистам.
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Зюганов подчеркнул, что "даже Государственная Дума рассматривает вопросы впопыхах под прикрытием вируса, протаскивает законы, которые не нужны современной России".
"Мы настаиваем на том, чтобы президент подвел итоги этих трех месяцев у себя на встрече с лидерами политических партий. Почему? Потому что у меня ощущение, что он не в курсе целого ряда событий", - добавил политик.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Геннадий ЗюгановВладимир ПутинПолитика
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