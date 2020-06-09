Зюганов предложил президенту обсудить итоги ограничений по коронавирусу

"Я хотел, чтобы Дума осмыслила прожитые три месяца, которые отбросили нас назад по всем характеристикам", - сказал он журналистам.

"Мы настаиваем на том, чтобы президент подвел итоги этих трех месяцев у себя на встрече с лидерами политических партий. Почему? Потому что у меня ощущение, что он не в курсе целого ряда событий", - добавил политик.