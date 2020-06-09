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Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
2020-06-09T12:38
https://ria.ru/20200609/1572677221.html
Кубань увеличила экспорт вина за пять лет более чем в четыре раза
https://cdn21.img.ria.ru/images/156265/52/1562655282_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_897a6b52dcb2d9a0d95d73ce9dcde267.jpg
РИА Новости

Кубань увеличила экспорт вина за пять лет более чем в четыре раза

12:38 09.06.2020
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© Фото : пресс-служба Министерства курортов Краснодарского краяКубанские виноградники
Кубанские виноградники
© Фото : пресс-служба Министерства курортов Краснодарского края
Кубанские виноградники. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Краснодарский край увеличил экспорт вина более чем в четыре раза за последние пять лет, до 357 тысяч декалитров (дал), продукция пользуется спросом в 20 странах, в том числе в Китае и странах Европы, тенденция роста экспорта сохраняется и в текущем году: с января регион отправил за рубеж в два раза больше продукции по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
"За последние пять лет серьезно вырос объем экспорта винодельческой продукции Кубани – в 4,2 раза: с 84 тысяч дал в 2015 году до 357 тысяч дал в 2019 году. И эта тенденция продолжает набирать обороты – только с начала года наши виноделы отправили за рубеж более 128 тысяч декалитров – в два раза больше уровня прошлого года. Мы связываем рост с комфортными условиями для виноделов, которые сформировались за последние годы на Кубани, господдержкой, с созданием в отрасли прочной законодательной базы на федеральном уровне, над которой мы тщательно работали", - сказал губернатор.
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Как пояснил глава региона, вино из Краснодарского края пользуется спросом в 20 странах, в том числе в Китае и странах Европы – Германии, Эстонии, Бельгии, Швейцарии. "Чтобы упростить виноделам выход на европейский рынок, нам удалось добиться включения двух краевых винодельческий лабораторий в официальный перечень Еврокомиссии. Теперь кубанские производители могут получать сертификаты не в Москве, а на Кубани. Это сильно сокращает время и финансовые издержки экспортеров. Тем самым мы упростили процесс сертификации и для виноделов Крыма, которые теперь также пользуются услугами наших лабораторий", - добавил губернатор.
Валовой сбор винограда в Краснодарском крае по итогам 2019 года превысил 212 тысяч тонн, средняя урожайность составила 100 центнеров с гектара. В регионе производится 42% российского вина и 27% российского шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевЕврокомиссияМоскваЭстонияКраснодарский крайЭкономика
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