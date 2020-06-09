Кубань увеличила экспорт вина за пять лет более чем в четыре раза

"За последние пять лет серьезно вырос объем экспорта винодельческой продукции Кубани – в 4,2 раза: с 84 тысяч дал в 2015 году до 357 тысяч дал в 2019 году. И эта тенденция продолжает набирать обороты – только с начала года наши виноделы отправили за рубеж более 128 тысяч декалитров – в два раза больше уровня прошлого года. Мы связываем рост с комфортными условиями для виноделов, которые сформировались за последние годы на Кубани, господдержкой, с созданием в отрасли прочной законодательной базы на федеральном уровне, над которой мы тщательно работали", - сказал губернатор.