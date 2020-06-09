Кубань увеличила экспорт вина за пять лет более чем в четыре раза

КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Краснодарский край увеличил экспорт вина более чем в четыре раза за последние пять лет, до 357 тысяч декалитров (дал), продукция пользуется спросом в 20 странах, в том числе в Китае и странах Европы, тенденция роста экспорта сохраняется и в текущем году: с января регион отправил за рубеж в два раза больше продукции по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
"За последние пять лет серьезно вырос объем экспорта винодельческой продукции Кубани – в 4,2 раза: с 84 тысяч дал в 2015 году до 357 тысяч дал в 2019 году. И эта тенденция продолжает набирать обороты – только с начала года наши виноделы отправили за рубеж более 128 тысяч декалитров – в два раза больше уровня прошлого года. Мы связываем рост с комфортными условиями для виноделов, которые сформировались за последние годы на Кубани, господдержкой, с созданием в отрасли прочной законодательной базы на федеральном уровне, над которой мы тщательно работали", - сказал губернатор.
22 ноября 2019, 16:52Вина из Крыма и Кубани завоевали Гран-при международного конкурса
Как пояснил глава региона, вино из Краснодарского края пользуется спросом в 20 странах, в том числе в Китае и странах Европы – Германии, Эстонии, Бельгии, Швейцарии. "Чтобы упростить виноделам выход на европейский рынок, нам удалось добиться включения двух краевых винодельческий лабораторий в официальный перечень Еврокомиссии. Теперь кубанские производители могут получать сертификаты не в Москве, а на Кубани. Это сильно сокращает время и финансовые издержки экспортеров. Тем самым мы упростили процесс сертификации и для виноделов Крыма, которые теперь также пользуются услугами наших лабораторий", - добавил губернатор.
Валовой сбор винограда в Краснодарском крае по итогам 2019 года превысил 212 тысяч тонн, средняя урожайность составила 100 центнеров с гектара. В регионе производится 42% российского вина и 27% российского шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%.