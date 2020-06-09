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2020-06-09T12:38
https://ria.ru/20200609/1572677185.html
Посол Китая в России прокомментировал вопрос нацбезопасности Гонконга
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РИА Новости

Посол Китая в России прокомментировал вопрос нацбезопасности Гонконга

12:38 09.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГосударственные флаги КНР и Гонконга
Государственные флаги КНР и Гонконга
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В вопросе обеспечения национальной безопасности специального административного района КНР - Гонконга - невозможны уступки, власти Китая противостоят иностранному вмешательству в дела Гонконга, сказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Как отметил посол КНР, решение о создании правовой системы и исполнительных механизмов по защите нацбезопасности Гонконга является важной мерой по осуществлению курса "Одна страна - две системы". По его словам, дела Гонконга - часть внутренней политики КНР, поэтому ни в коем случае не подразумевает вмешательства извне.
"С момента акций протеста против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая в июне прошлого года организации "независимости Сянгана" и местные радикальные сепаратистские силы творили бесчинства, происходила эскалация ожесточенной террористической деятельности, иностранные силы незаконно вмешивались в дела Сянгана, нанесли тяжкий вред национальной безопасности Китая, а также создали огромную угрозу для стабильности и процветания Сянгана и осуществления курса "Одна страна - две системы", - сказал посол в интервью РИА Новости.
По его словам, "центральное правительство Китая непреклонно и решительно защищает государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, решительно и непреклонно противостоит тому, чтобы какие-либо иностранные силы вмешивались в дела Сянгана". "В таком важном и принципиальном вопросе невозможно продолжать отступать и уступать. Центральное правительство Китая несет на себе самую большую и неизменную ответственность по защите национальной безопасности", - сказал посол в интервью РИА Новости.
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Посол подчеркнул, что с момента возвращения Гонконга Китаю в 1997 году, центральное правительство КНР всегда всесторонне и точно претворяло в жизнь такие политические курсы, как "Одна страна - две системы", "Сянганом управляют сами сянганцы", "Высокая степень автономии". По его словам, центральное правительство Китая всегда поддерживает развитие экономики и улучшение условий жизни народа Гонконга, а также содействует тому, чтобы Гонконг более органично влился в общую структуру развития страны, поддерживает долгосрочное процветание и стабильность этого специального административного района КНР.
В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
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