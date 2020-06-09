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Брайан Мэй – величайший гитарист всех времен по версии Total Guitar
2020-06-09T18:49
культура
музыка
новости культуры
джимми пейдж
джими хендрикс
эрик клэптон
queen
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музыка, новости культуры, джимми пейдж, джими хендрикс, эрик клэптон, queen

Брайан Мэй – величайший гитарист всех времен по версии Total Guitar

18:49 09.06.2020
457
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонцерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта
Концерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Брайан Мэй из группы Queen опередил Джими Хендрикса в пятерке лучших рок-гитаристов по версии издания Total Guitar, сообщает Classic Rock.
Журнал попросил своих читателей сделать выбор из 170 музыкантов в разных жанрах: классический рок, блюз, хэви-металл, шред (быстрые гитарные соло), инди, а также в категории "лучший сейчас".
Опрос проходил онлайн, и Мэй вышел на первое место в "классическом роке". На втором месте Джими Хендрикс, за ним Джимми Пейдж, Эдди Ван Хален и Эрик Клэптон.
"Я просто потерял дар речи. Для меня это полная неожиданность. И я, конечно, очень тронут тем, что люди так ко мне относятся. У меня нет иллюзий по поводу того, что я мог бы оказаться в этом списке с точки зрения техники. Думаю, тут речь идет скорее о том, как то, что я сделал, повлияло на людей, и для меня это очень важно. Я никогда не претендовал на звание виртуозного гитариста. Думаю, все дело в том, что я пытаюсь играть от чистого сердца", — прокомментировал это известие музыкант.
Сам Мэй считает номером один Джими Хендрикса: "Я некогда не перестаю учиться у него. Для меня это какой-то супермен. Как будто он с другой планеты, думаю, мне никогда не понять, как у него получалось так играть".
Концерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта
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600000
КультураМузыкаНовости культурыДжимми ПейджДжими ХендриксЭрик КлэптонQueen
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