Брайан Мэй – величайший гитарист всех времен по версии Total Guitar

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Брайан Мэй из группы Queen опередил Джими Хендрикса в пятерке лучших рок-гитаристов по версии издания Total Guitar, сообщает Classic Rock.
Журнал попросил своих читателей сделать выбор из 170 музыкантов в разных жанрах: классический рок, блюз, хэви-металл, шред (быстрые гитарные соло), инди, а также в категории "лучший сейчас".
Опрос проходил онлайн, и Мэй вышел на первое место в "классическом роке". На втором месте Джими Хендрикс, за ним Джимми Пейдж, Эдди Ван Хален и Эрик Клэптон.
"Я просто потерял дар речи. Для меня это полная неожиданность. И я, конечно, очень тронут тем, что люди так ко мне относятся. У меня нет иллюзий по поводу того, что я мог бы оказаться в этом списке с точки зрения техники. Думаю, тут речь идет скорее о том, как то, что я сделал, повлияло на людей, и для меня это очень важно. Я никогда не претендовал на звание виртуозного гитариста. Думаю, все дело в том, что я пытаюсь играть от чистого сердца", — прокомментировал это известие музыкант.
Сам Мэй считает номером один Джими Хендрикса: "Я некогда не перестаю учиться у него. Для меня это какой-то супермен. Как будто он с другой планеты, думаю, мне никогда не понять, как у него получалось так играть".