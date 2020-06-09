Брайан Мэй – величайший гитарист всех времен по версии Total Guitar

"Я просто потерял дар речи. Для меня это полная неожиданность. И я, конечно, очень тронут тем, что люди так ко мне относятся. У меня нет иллюзий по поводу того, что я мог бы оказаться в этом списке с точки зрения техники. Думаю, тут речь идет скорее о том, как то, что я сделал, повлияло на людей, и для меня это очень важно. Я никогда не претендовал на звание виртуозного гитариста. Думаю, все дело в том, что я пытаюсь играть от чистого сердца", — прокомментировал это известие музыкант.