Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T12:34
https://ria.ru/20200609/1572677014.html
Военнослужащим Росгвардии могут дать право на продовольственный паек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572641833_0:0:2605:1465_1036x0_80_0_0_2823e4a3341b0453322d9f5213b8b1d9.jpg
РИА Новости

Военнослужащим Росгвардии могут дать право на продовольственный паек

12:34 09.06.2020
261
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить право кабмина определять перечень военнослужащих всех федеральных госорганов, в том числе Росгвардии, которые смогут иметь право на получение продовольственного пайка, следует из базы данных ГД.
Законопроект направлен на установление полномочий правительства РФ "по определению перечней военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых предусмотрена военная служба, а также лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции... имеющих право на получение продовольственного пайка", говорится в пояснительной записке.
Палата интенсивной терапии для пациентов, заболевших коронавирусом, в Мурманской областной клинической больнице
20 апреля, 13:31Распространение нового коронавируса
Росгвардии выделят почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Отмечается, что сейчас проходящие военную службу по контракту в войсках Росгвардии на должностях солдат (матросов), сержантов и старшин имеют право на бесплатное горячее питание, но не во всех частях есть такая возможность, а иногда это экономически нецелесообразно. Поэтому, полагают авторы, военных нужно обеспечить продовольственным пайком.
"Принятие и реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и будет осуществляться в пределах финансирования, выделяемого на продовольственное обеспечение Росгвардии", - говорится в пояснительной записке.
401007
Обсудить 0
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФОбщество
Рекомендуем
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые
Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стали известны подробности первого допроса Ефремова после ДТП
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
Член Совета Федерации Алексей Пушков
Пушков высмеял слова историка из США о России
Бронетранспортер на колесной платформе Бумеранг
Патрушев рассказал о зависимости российского ОПК от импорта
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова после ДТП с его участием сообщила, что разочарована в отце
Последний выпуск Пусть говорят с Юлией Норкиной
Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием Юлии Норкиной
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:02Одного из задержанных в Сибири юных анархистов заключили в СИЗО
14:00МЧС предупредило о шторме в Приамурье
14:00Студенты-медики могут быть средним медперсоналом в детских лагерях
13:59В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
13:59Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
13:57Вершинин и посол США обсудили двустороннее взаимодействие
13:57Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
Лента новостейМолния