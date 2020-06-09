Военнослужащим Росгвардии могут дать право на продовольственный паек

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить право кабмина определять перечень военнослужащих всех федеральных госорганов, в том числе Росгвардии, которые смогут иметь право на получение продовольственного пайка, следует из базы данных ГД.
Законопроект направлен на установление полномочий правительства РФ "по определению перечней военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых предусмотрена военная служба, а также лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции... имеющих право на получение продовольственного пайка", говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что сейчас проходящие военную службу по контракту в войсках Росгвардии на должностях солдат (матросов), сержантов и старшин имеют право на бесплатное горячее питание, но не во всех частях есть такая возможность, а иногда это экономически нецелесообразно. Поэтому, полагают авторы, военных нужно обеспечить продовольственным пайком.
"Принятие и реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и будет осуществляться в пределах финансирования, выделяемого на продовольственное обеспечение Росгвардии", - говорится в пояснительной записке.