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2020-06-09T12:31
https://ria.ru/20200609/1572676767.html
Выплаты по десять тысяч рублей получили почти 18,4 миллиона детей
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РИА Новости

Выплаты по десять тысяч рублей получили почти 18,4 миллиона детей

12:31 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Выплаты по 10 тысяч рублей получены почти на 18,4 миллиона детей в РФ в возврате от 3 до 16 лет, общая сумма составила более 184 миллиардов рублей, заявила зампред правительства России Татьяна Голикова.
"За счет средств федерального бюджета начата единовременна выплата в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, без каких-либо дополнительных условий по доходу семьи, что в социальной политике в последннее время не практиковалось вообще. На указанные цели предусмотрено в федеральном бюджете 197 миллиардов рублей, мы предполагали, что выплаты должны получить 19,7 миллиона детей. На начало сегодняшнего дня выплаты произведены почти 18,4 миллиона детей на сумму более 184 миллиардов рублей", - сказала Голикова на совещания с членами совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями субъектов РФ по актуальным вопросам поддержки детей и семей с детьми в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
По ее словам, правительство практически завершает эту выплату.
"С апреля по июнь 2020 года на детей в возрасте до 3 лет выплачиваются ежемесячно по 5 тысяч рублей. На это предусмотрено 74,6 миллиарда рублей. На начало дня сегодняшнего уже выплачено 60,4 миллиарда рублей почти на 4 миллиона детей. Всего такую выплату мы предполагали, что должно получить 5 миллионов детей", - добавила Голикова.
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