Выплаты по десять тысяч рублей получили почти 18,4 миллиона детей

"За счет средств федерального бюджета начата единовременна выплата в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, без каких-либо дополнительных условий по доходу семьи, что в социальной политике в последннее время не практиковалось вообще. На указанные цели предусмотрено в федеральном бюджете 197 миллиардов рублей, мы предполагали, что выплаты должны получить 19,7 миллиона детей. На начало сегодняшнего дня выплаты произведены почти 18,4 миллиона детей на сумму более 184 миллиардов рублей", - сказала Голикова на совещания с членами совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями субъектов РФ по актуальным вопросам поддержки детей и семей с детьми в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.