Актер Стебунов назвал ДТП с участием Ефремова трагедией

Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель отечественной машины впоследствии умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.

Актер сообщил, что не был в машине Ефремова в момент аварии, они с женой приехали позже.

"Ни меня, ни моей супруги в машине на этот момент не было. Мы нигде ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали на место ДТП, после нас через три минуты приехал Сергей Леонидович Гармаш, чтобы с этой ситуацией хоть как-то разобраться. Мы еще не понимали, насколько эта ситуация серьезная", - заметил Стебунов.