Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T12:29
https://ria.ru/20200609/1572676629.html
Актер Стебунов назвал ДТП с участием Ефремова трагедией
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572664864_0:36:1152:684_1036x0_80_0_0_e290b9a958efad6b7298eef314cb97be.jpg
РИА Новости

Актер Стебунов назвал ДТП с участием Ефремова трагедией

12:29 09.06.2020
2335
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Актер Иван Стебунов назвал трагедией ДТП с участием Михаила Ефремова, с которым он служит в театре "Современник", и выразил соболезнование семье погибшего.
Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель отечественной машины впоследствии умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.
"Мы приносим соболезнования семье погибшего. Произошла настоящая трагедия", - сказал Стебунов в видеообращении на своей странице в Instagram.
Актер сообщил, что не был в машине Ефремова в момент аварии, они с женой приехали позже.
"Ни меня, ни моей супруги в машине на этот момент не было. Мы нигде ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали на место ДТП, после нас через три минуты приехал Сергей Леонидович Гармаш, чтобы с этой ситуацией хоть как-то разобраться. Мы еще не понимали, насколько эта ситуация серьезная", - заметил Стебунов.
Анна Мария Ефремова
11:39
Дочь Ефремова после ДТП с его участием сообщила, что разочарована в отце
00083011
Обсудить 2
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Постоянно бухать и садиться за руль-это не трагедия,а преступление!!!
9 июня, 12:31
Илья Jlord
1000000
Рекомендуем
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова после ДТП с его участием сообщила, что разочарована в отце
Актер Михаил Ефремов
Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь, сообщают СМИ
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Актер Михаил Ефремов
Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стали известны подробности первого допроса Ефремова после ДТП
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые
Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с участием Ефремова
Актер Михаил Ефремов
Ефремов не выразил отношения к новому обвинению, сообщил адвокат
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Ефремову могут помочь извинения и выплата компенсации, считает юрист
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Прокуратура заинтересовалась прошлыми ДТП с участием Ефремова
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании медсестры в лесополосе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:02Одного из задержанных в Сибири юных анархистов заключили в СИЗО
14:00МЧС предупредило о шторме в Приамурье
14:00Студенты-медики могут быть средним медперсоналом в детских лагерях
13:59В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
13:59Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
13:57Вершинин и посол США обсудили двустороннее взаимодействие
13:57Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
Лента новостейМолния