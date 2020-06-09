Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:45
https://ria.ru/20200609/1572676545.html
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе бассейнов
https://cdn24.img.ria.ru/images/154781/48/1547814854_0:108:1500:952_1036x0_80_0_0_ae2740fbfa70dada4bdbd58e248571af.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе бассейнов

12:45 09.06.2020
517
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПосетители во время занятий в бассейне
Посетители во время занятий в бассейне
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор доработал рекомендации для фитнес-индустрии, в частности, убраны ограничения по числу людей в бассейне, сообщила пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор провел дополнительные консультации с бизнес-сообществом, осуществляющим деятельность в сферах фитнес-индустрии, а также гостиничной и рекреационной индустрии, по содержанию методических рекомендаций по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, пояснили в пресс-службе.
"По предложению бизнеса внесены следующие уточнения: исключена рекомендация о посещении бассейна из расчета на одного человека не менее 10 м2 площади зеркала воды в бассейне", - говорится в сообщении.
Кроме того, удалены излишние требования к работе предприятий общественного питания, бань, саун при наличии в фитнес-клубах, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская в Москве
12:42Туризм
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе гостиниц
200002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Рекомендуем
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская в Москве
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе гостиниц
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов
Курьер по доставке еды во время дождя на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в европейской части России
Таможенная обработка почтовых отправлений
РБК: в России начались проблемы с доставкой посылок из-за рубежа
Актер Михаил Ефремов
Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь, сообщают СМИ
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Академик: масочный режим должен действовать до начала вакцинации от COVID
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с участием Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
Актер Стебунов назвал ДТП с участием Ефремова трагедией
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
Патрушев назвал причины обрушения моста под Мурманском
Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали снятие ограничений в Москве
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не считают снятие ограничений по COVID-19 в Москве стремительным
Актер Михаил Ефремов
Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
Геннадий Зюганов
Зюганов предложил президенту обсудить итоги ограничений по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:02Одного из задержанных в Сибири юных анархистов заключили в СИЗО
14:00МЧС предупредило о шторме в Приамурье
14:00Студенты-медики могут быть средним медперсоналом в детских лагерях
13:59В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
13:59Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
13:57Вершинин и посол США обсудили двустороннее взаимодействие
13:57Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
Лента новостейМолния