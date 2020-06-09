Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе бассейнов

Посетители во время занятий в бассейне

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор доработал рекомендации для фитнес-индустрии, в частности, убраны ограничения по числу людей в бассейне, сообщила пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор провел дополнительные консультации с бизнес-сообществом, осуществляющим деятельность в сферах фитнес-индустрии, а также гостиничной и рекреационной индустрии, по содержанию методических рекомендаций по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, пояснили в пресс-службе.

"По предложению бизнеса внесены следующие уточнения: исключена рекомендация о посещении бассейна из расчета на одного человека не менее 10 м2 площади зеркала воды в бассейне", - говорится в сообщении.

Кроме того, удалены излишние требования к работе предприятий общественного питания, бань, саун при наличии в фитнес-клубах, уточнили в пресс-службе.