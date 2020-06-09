Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в европейской части России

"В пятницу центр антициклона установится на востоке Скандинавии и при такой ситуации в центр Европейской России будут перемещаться воздушные массы сначала с востока, а потом с северо-востока. Двенадцатого температура понизится на четыре-пять градусов и заметные осадки. В субботу будет возвращение к обычной погоде — 18-20 градусов. Будет резкое понижение на десять градусов, в понедельник существенного понижения не будет".