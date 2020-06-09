Власти Мальты выдадут населению ваучеры на 100 евро на рестораны и отели

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Мальты в рамках мер по стимулированию экономики после вспышки коронавируса выдадут местным жителям ваучеры на 100 евро для оплаты проживания в отелях, походов в бары, рестораны и магазины, сообщается в Twitter-аккаунте правительства.
"Ваучер на 100 евро каждому жителю старше 16 лет. Деньги нужно использовать в гостиницах, ресторанах и магазинах, чтобы помочь поднять местную экономику. Давайте поддержим наш бизнес", - говорится в сообщении.
Как сообщает местный портал Lovin Malta, каждый житель Мальты получит по пять ваучеров по 20 евро. При этом четыре из них нужно будет использовать для оплаты услуг гостиниц или ресторанов, а пятый - для покупок в магазинах. Как сообщил премьер-министр страны Роберт Абел порталу, четыре ваучера можно будет использовать одновременно.
Правительство надеется, что такая мера будет способствовать развитию местного туризма на Мальте.
Ранее Абела заявил, что аэропорт страны возобновит работу с 1 июля на фоне смягчения ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Тем не менее власти ожидают падения туризма из-за пандемии. В частности, источники в правительстве прогнозируют снижение в этой отрасли не менее чем на 20%.
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