Власти Мальты выдадут населению ваучеры на 100 евро на рестораны и отели

"Ваучер на 100 евро каждому жителю старше 16 лет. Деньги нужно использовать в гостиницах, ресторанах и магазинах, чтобы помочь поднять местную экономику. Давайте поддержим наш бизнес", - говорится в сообщении.

Как сообщает местный портал Lovin Malta, каждый житель Мальты получит по пять ваучеров по 20 евро. При этом четыре из них нужно будет использовать для оплаты услуг гостиниц или ресторанов, а пятый - для покупок в магазинах. Как сообщил премьер-министр страны Роберт Абел порталу, четыре ваучера можно будет использовать одновременно.